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溫網／「英國希望」墨瑞哽咽告別溫布頓 盼能永遠打球

中央社／倫敦4日綜合外電報導
英國網球選手安迪墨瑞4日賽後揮手告別溫網球場。(美聯社)
英國網球選手安迪墨瑞4日賽後揮手告別溫網球場。(美聯社)

英國名將墨瑞今年是最後一次參加溫布頓網球公開賽，他與哥哥的雙打組合今天敗給了澳洲對手，即將離開網壇的他哽咽地在地主球迷前說：「我希望能夠永遠打球。」

法新社報導，兩屆溫網單打冠軍安迪墨瑞（Andy Murray）與哥哥傑米墨瑞（Jamie Murray），今天以6比7（6/8）、4比6，不敵土方凜輝（Rinky Hijikata）和皮爾斯（John Peers）的澳洲組合。

這場雙打是墨瑞告別網壇三部曲的首篇，37歲的他在巴黎奧運退休之前，還會在今年溫布頓與同胞瑞杜卡努（Emma Raducanu）共同出戰混合雙打。

英國網球選手安迪墨瑞4日賽後哽咽致詞。(路透)
英國網球選手安迪墨瑞4日賽後哽咽致詞。(路透)

在溫布頓向來有「地主希望」稱號的墨瑞，2019年植入金屬髖關節，今年腳踝受傷並接受脊椎囊腫切除，這些傷病讓他無法參加今年的溫布頓單打，他也很不情願地接受了這個殘酷的事實。

墨瑞的職業網球生涯共獲得3座大滿貫冠軍，2面奧運金牌，還有1次台維斯盃（Davis Cup），同時也曾高居排名世界第1。

墨瑞表示他很想繼續比賽，但是沒辦法。身體上來說已經太困難了，所有傷病都疊加在一起，它們並非微不足道。

墨瑞說：「我想永遠打球，我熱愛這項運動，我受益良多。多年來，它教會我許多受益終生之事。因為我不想停下來，所以告別真的很難。」

墨瑞以感性的致詞告別觀眾後，一一擁抱列隊祝福他的網球名將，其中包括麥肯羅（John McEnroe）、娜拉提洛娃（Martina Navratilova），以及約克維奇（Novak Djokovic）。

墨瑞精采的職涯表現，也讓耀眼的新生代明星向他致敬。溫布頓網賽衛冕冠軍阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在社群平台X上寫道：「安迪！他啟發每個人，是每個人的榜樣！多麼精采的職涯與成就！」

溫布頓 巴黎奧運 澳洲

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