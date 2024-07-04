溫網／首盤就賞「貝果」 謝淑薇拉出19連勝晉女雙第2輪

「台灣一姊」謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲4日在溫網女雙首輪賽事拿下首勝。圖為兩人6月23日在WTA伯明罕巡迴賽中拿下女雙冠軍。(美聯社)

溫網女雙首輪賽事「台灣一姊」謝淑薇 今天與比利 時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）出戰地主搭擋巴尼特（Alicia Barnett）／克里斯蒂（Freya Christie），在首盤就賞給對手「貝果」（6比0之意）情況下，最終以6：0、6：3輕鬆取勝，挺進到32強賽。

今年在攜手拿下澳網 女雙冠軍後，法網卻在第二輪就止步的謝淑薇／梅騰絲，今天在溫網女單首輪繼續攜手出擊，其中謝淑薇不僅個人將挑戰溫網女雙衛冕，也是挑戰她與梅騰絲合拍的第二座溫網女雙冠軍，兩人曾在2021年攜手奪冠。

面對地主組合巴尼特／克里斯蒂，個人已經在溫網女雙拉出一波18連勝的謝淑薇也在開賽就展現絕佳氣勢，首盤連保帶破連拿6局，以6：0賞給對手「貝果」後先下一城。

第二盤開賽台比組合再度搶先出擊於首局破發，並且一路保持領先至5：3後，於第9局再度打破對手發球局，最終以6：3勝出，而這場勝利也是謝淑薇個人在溫網女雙的19連勝，下一輪則將對上另一組地主外卡阿普爾頓（Emily Appleton）／宮崎百合子。

至於台灣另外一位女雙好手吳芳嫺則是在女雙首輪與日本選手二宮真琴搭擋出擊，不過面對美國組合巴普蒂斯特（Hailey Baptiste）／帕克絲（Alycia Parks）最終以3：6、2：6敗下陣來，而壓軸登場的詹皓晴則將在明天與俄羅斯搭擋庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在女單首輪登場。