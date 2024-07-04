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溫網／失誤16球是對手3倍 大坂直美第2輪落馬

記者曾思儒／綜合報導
大坂直美失誤過多下以4：6、1：6敗給列19種子的美國女將納瓦羅，第二輪止步。 （美聯社）
大坂直美失誤過多下以4：6、1：6敗給列19種子的美國女將納瓦羅，第二輪止步。 （美聯社）

4座大滿貫得主、日本名將大坂直美（Naomi Osaka）剛迎接5年來的第一場溫布頓勝利，但今年的草地大滿貫旅程卻也在3日凌晨結束，她在失誤過多下以4：6、1：6敗給列19種子的美國女將納瓦羅（Emma Navarro），第二輪止步。

影音來源：YouTube

產後復出的大坂直美是以外卡身分參加今年溫布頓，她前一度參賽是2019年，隔年溫布頓因新冠肺炎疫情取消，2021年大坂直美因心裡狀況休息未出賽，2022年再因傷缺席，去年迎接新生命到來，直到今年才以媽媽身分回到倫敦。

首輪拍下世界排名53的法國帕里（Diane Parry），目前世界排名113的大坂直美3日卻出現太多失誤，她非受迫性失誤達到16球，是納瓦羅5球的3倍之多，讓比賽僅僅花59分鐘就結束。

「我對自己沒有充足自信，我不覺得自己打得好。」大坂直美透露，對自我的疑慮逐漸滲透到比賽內容裡，「顯然第二盤不是那麼好。」

今年法網大坂直美同樣是第二輪出局，但紅土大滿貫她對上最後捧冠的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），大坂直美還先取得「賽末點」才遭逆轉，內容和今天溫布頓第二輪大相逕庭。大坂直美4座大滿貫都是在硬地賽場拿下，澳網和美網各2座，草地原本就非擅長賽場，溫布頓最佳成績是兩次第三輪，今年也沒能突破個人紀錄。

大坂直美 溫布頓 澳網

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