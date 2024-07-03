溫網／高芙直落二進闖第3輪 前美網冠軍瑞杜卡努也晉級

高芙直落二擊敗對手晉級第3輪。(新華社)

日本女將大坂直美 產後復出之路走得並不順遂，今天在溫布頓 網球錦標賽吞敗，繼先前的法國公開賽後，連兩場大滿貫賽事都止步第2輪。美國好手高芙則以直落二擊敗對手晉級第3輪。

生涯拿過4座大滿貫冠軍的大坂直美（Naomi Osaka）此役只戰了59分鐘，便以4比6、1比6不敵美國選手納瓦洛（Emma Navarro）。

26歲的大坂直美曾是世界球后，在去年生下女兒後，今年1月重回球場，目前的世界排名是113名。

大坂賽後說：「我有點失望，因為我真的想在場上好好表現，我認為自己投入了許多時間，不過總是還有明年的。」

另一方面，美網冠軍得主美國女將高芙（Coco Gauff）今天以6比2、6比1擊敗羅馬尼亞的托多尼（Anca Todoni），闖進到第3輪。

2019年時，當時15歲的高芙在溫網從會外賽打起，一路闖進16強。今年拿下法網 冠軍的她，下一戰將對上從資格賽打起，世界排名298名的英國球員卡塔爾（Sonay Kartal）。

前美網冠軍、英國選手瑞杜卡努（Emma Raducanu），及加拿大的安德里斯庫（Bianca Andreescu）今天也都取得晉級。