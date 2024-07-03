我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

白宮懇談後 霍楚等民主黨3州長力挺拜登連任

溫網／高芙直落二進闖第3輪 前美網冠軍瑞杜卡努也晉級

中央社／倫敦3日綜合外電報導
高芙直落二擊敗對手晉級第3輪。(新華社)
高芙直落二擊敗對手晉級第3輪。(新華社)

日本女將大坂直美產後復出之路走得並不順遂，今天在溫布頓網球錦標賽吞敗，繼先前的法國公開賽後，連兩場大滿貫賽事都止步第2輪。美國好手高芙則以直落二擊敗對手晉級第3輪。

生涯拿過4座大滿貫冠軍的大坂直美（Naomi Osaka）此役只戰了59分鐘，便以4比6、1比6不敵美國選手納瓦洛（Emma Navarro）。

26歲的大坂直美曾是世界球后，在去年生下女兒後，今年1月重回球場，目前的世界排名是113名。

大坂賽後說：「我有點失望，因為我真的想在場上好好表現，我認為自己投入了許多時間，不過總是還有明年的。」

另一方面，美網冠軍得主美國女將高芙（Coco Gauff）今天以6比2、6比1擊敗羅馬尼亞的托多尼（Anca Todoni），闖進到第3輪。

2019年時，當時15歲的高芙在溫網從會外賽打起，一路闖進16強。今年拿下法網冠軍的她，下一戰將對上從資格賽打起，世界排名298名的英國球員卡塔爾（Sonay Kartal）。

前美網冠軍、英國選手瑞杜卡努（Emma Raducanu），及加拿大的安德里斯庫（Bianca Andreescu）今天也都取得晉級。

大坂直美 溫布頓 法網

上一則

巴黎奧運／擊敗沒有波神的拉脫維亞 菲律賓男籃奪暌違64年勝利

下一則

巴黎奧運／18分鐘狂掃32分 安戴托昆波率希臘男籃 輾壓多明尼加

延伸閱讀

巴黎奧運／擊敗沒有波神的拉脫維亞 菲律賓男籃奪暌違64年勝利

巴黎奧運／擊敗沒有波神的拉脫維亞 菲律賓男籃奪暌違64年勝利
溫網／辛納鏖戰3小時打進32強 阿爾卡拉斯順利晉級

溫網／辛納鏖戰3小時打進32強 阿爾卡拉斯順利晉級
溫網／失誤是美國女將3倍 大坂直美第二輪落馬

溫網／失誤是美國女將3倍 大坂直美第二輪落馬
溫網／球拍自敲膝蓋7下 第6種子羅布雷夫情緒失控一輪遊

溫網／球拍自敲膝蓋7下 第6種子羅布雷夫情緒失控一輪遊

熱門新聞

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

2024-06-30 22:27
美國隊在今年巴黎奧運集結詹姆斯（左）、柯瑞等超級巨星。（路透）

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

2024-06-28 23:56

羽球／中17歲小將魂斷賽場 姊姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

2024-07-01 02:10
湯普森(中)轉戰達拉斯，勇士三巨頭宣告解體。(路透)

NBA／勇士三巨頭解體 湯普森3年5000萬美金 轉戰獨行俠

2024-07-01 19:40
詹姆斯如願和大兒子布朗尼並肩作戰。(美聯社)

2年1.04億…詹姆斯同意與湖人簽頂級合約 攜子並肩作戰

2024-07-03 15:03
湯普森。(美聯社)

NBA／湯普森談約卡關 柯爾打溫情牌：我們都希望他回來

2024-06-25 23:00

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年