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溫網／6月初才動膝蓋手術 約克維奇回歸直落3過頭關

記者曾思儒／綜合報導
「世界球王」約克維奇6月初才動完右膝手術，在溫布頓網球賽，以直落3拍下捷克會外賽晉級的科普日瓦。（美聯社）
「世界球王」約克維奇6月初才動完右膝手術，在溫布頓網球賽，以直落3拍下捷克會外賽晉級的科普日瓦。（美聯社）

6月初才動完右膝手術，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）溫布頓馬上回歸，2日更迎接直落3的勝利，以6：1、6：2、6：2拍下捷克會外賽晉級的科普日瓦（Vit Kopriva），展現超凡的復原能力。

影音來源：YouTube

37歲的小約今年法網第四輪第二盤滑倒傷了右膝，雖上演五盤逆轉勝，但隔天檢查發現是半月板撕裂，6月6日宣布已成功進行手術，溫布頓復出，首戰只花1小時又58分鐘就奪勝，生涯19度參賽都順利過頭關。

「感覺很好，我很開心我今天能在球場移動。」小約在中央球場接受訪問時提到，顯然今年備戰溫布頓的狀態和過往有些不同，畢竟有膝傷問題，「我不知道球場上的一切事情會怎麼發展，練習和實際比賽不太一樣，所以我非常開心打出的內容，還有我今天的感覺。」

小約生涯握有7座溫布頓金盃，今年尋求第8冠以及第25座大滿貫，雖因傷體狀況讓奪冠路程更添難度，但他首輪仍展現競爭力，小約也說，試著將所有專注力放在球場而非膝蓋，「所有可能做的事情，我會和團隊一起去做，過去3周半就是如此，讓我有機會上場。我想如果是其他比賽，我可能不會冒這風險，但我愛溫布頓。」

本季目前19勝6敗的小約，下一戰將遭遇持外卡的地主費恩利（Jacob Fearnley）。

此外，21歲的西班牙女將博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）在中央球場開場爆出大冷門，面對女單衛冕軍、名列第6種子的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），只花1小時又7分鐘就以6：4、6：2奪勝，讓萬卓索娃成為網球公開化年代後，第2位首輪就出局的衛冕軍。

博薩斯・瑪內羅世界排名83，和萬卓索娃有極大差距，且過去兩度挑戰大滿貫都是「一輪遊」，今天卻締造大冷門，她場中訪問時難掩激動，「現在我非常開心，我認為這是我生涯最終要的時刻之一，這座球場太驚奇了。這是我人生中打過最棒的比賽，謝謝大家的到來。」

博薩斯・瑪內羅生涯從沒擊敗過世界排名前40的選手，過去也只碰過一次世界排名前10的對手，就是今年4月馬德里女網賽遭遇法網前冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天擊敗世界第6且是衛冕軍的萬卓索娃，成為職業生涯最大勝利。

萬卓索娃成為網球公開化年代後，溫布頓第2位首輪出局的女單衛冕軍，加入1994年「玉羅剎」葛拉芙意外淘汰的行列，也讓今年溫布頓進入戰國時代。

「世界球王」約克維奇6月初才動完右膝手術，在溫布頓網球賽，以直落3拍下捷克會外賽...
「世界球王」約克維奇6月初才動完右膝手術，在溫布頓網球賽，以直落3拍下捷克會外賽晉級的科普日瓦。（美聯社）
萬卓索娃爆冷出局。 （美聯社）
萬卓索娃爆冷出局。 （美聯社）

溫布頓 法網 約克維奇

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