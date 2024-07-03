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溫網／球拍自敲膝蓋7下 第6種子羅布雷夫情緒失控一輪遊

記者曾思儒／即時報導
俄羅斯好手羅布雷夫自責表現不佳，竟拿球拍「自殘」。（美聯社）
俄羅斯好手羅布雷夫自責表現不佳，竟拿球拍「自殘」。（美聯社）

名列溫布頓第6種子，俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）不但沒能延續去年闖進8強表現，今年更出現情緒失控畫面，首輪敗給世界排名122的阿根廷對手柯倫薩那（Francisco Comesana）不說，第三盤遭到破發球局後更拿著球拍連續敲自己膝蓋7下，火爆場面引起爭議。

許多選手會用摔拍發洩怒氣，羅布雷夫卻是用球拍「自殘」，他第三盤第5局發球局失守後，拿著球拍連續敲打膝蓋6下，移往休息區時再打了1下，失控舉動讓轉播人員都傻眼。

最終羅布雷夫以4：6、7：5、2：6、6：7（5：7）吞敗，生涯首度溫布頓「一輪遊」，也成最早落馬的大種子。

連同青少年和轉入職業，這場比賽僅是柯倫薩那生涯第2場草地賽場勝利，失控又出局的羅布雷夫提到「自殘」舉動時解釋說：「如果我能摔拍，我就不會做這樣動作，因為我們不允許在草地上摔拍。」他還提到，當下不清楚怎麼會做出可能受傷的舉動，「我不會再做了，我需要讓情緒發洩，但很幸運的是一切沒問題，我有些幸運。」

26歲的羅布雷夫也承認，自己情緒控管有很大加強空間，如何在整場比賽中保持積極態度將是自己目前的重要課題。

溫布頓 俄羅斯

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