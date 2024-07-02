溫網／一個月前才動膝蓋手術 約克維奇直落3過頭關

6月初才動完右膝手術，塞爾維亞「世界球王」約克維奇溫布頓馬上回歸，首戰也順利贏球。（歐新社）

6月初才動完右膝手術，塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）溫布頓 馬上回歸，首戰更迎接直落3的勝利，以6：1、6：2、6：2拍下捷克會外賽晉級的科普日瓦（Vit Kopriva），展現超凡的復原能力。

37歲的小約今年法網 第四輪第二盤滑倒傷了右膝，雖上演五盤逆轉勝，但隔天檢查發現是半月板撕裂，6月6日宣布已成功進行手術，溫布頓復出，首戰只花1小時又58分鐘就奪勝，生涯19度參賽都順利過頭關。

「感覺很好，我很開心我今天能在球場移動。」小約在中央球場接受訪問時提到，顯然今年備戰溫布頓的狀態和過往有些不同，畢竟有膝傷問題，「我不知道球場上的一切事情會怎麼發展，練習和實際比賽不太一樣，所以我非常開心今天打出的內容，還有我今天的感覺。」

小約生涯握有7座溫布頓金盃，今年尋求第8冠以及第25座大滿貫，雖因傷體狀況讓奪冠路程更添難度，但他首輪仍展現競爭力，小約也說，試著將所有專注力放在球場而非膝蓋，「所有可能做的事情，我會和團隊一起去做，過去3周半就是如此，讓我有機會上場。我想如果是其他比賽，我可能不會冒這風險，但我愛溫布頓。」

本季目前19勝6敗的小約，下一戰將遭遇持外卡的地主費恩利（Jacob Fearnley）。