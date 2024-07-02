溫網／力拚衛冕 小蠻牛直落3過頭關

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯溫布頓首日賽程重回全英俱樂部中央球場。（新華社）

去年在溫布頓 迎接生涯第一座草地大滿貫金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）1日溫布頓首日賽程重回全英俱樂部中央球場，面對同樣21歲的愛沙尼亞對手拉哈爾（Mark Lajal），阿爾卡拉斯有驚無險以7：6（7：3）、7：5、6：2拿下勝利，為連霸踏出第一步。

阿爾卡拉斯剛在法網 奪下個人第3座大滿貫，溫布頓除是衛冕軍身分也是大會第3種子，面對會外賽晉級的拉哈爾打得並不輕鬆，首盤第5局先被破發，所幸接續馬上回破，「搶7」中也把握機會先下一城。

第二盤戰況和首盤相似，阿爾卡拉斯是發球局先失守的一方，不過第2局被破後馬上也回破，加上第11局關鍵破發成功，讓「小蠻牛」以7：5再下一城，最終以6：2迎接首輪勝利。

前兩盤都進行超過50分鐘，阿爾卡拉斯場中訪問時稱讚對手，大滿貫經驗雖不多但表現非常好，「他的年紀和我差不多，相信之後會更常看到他。」兩名選手不但同是21歲，還都是5月壽星，阿爾卡拉斯只比拉哈爾早7天出生。

阿爾卡拉斯也提到，很開心回到中央球場贏下第一場勝利，他還自己爆料心情其實十分緊張，就連上星期練習時心態都很特別，希望能複製去年旅程，但仍將專注力放在每一場比賽，先不想太多。