我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

溫網／力拚衛冕 小蠻牛直落3過頭關

記者曾思儒／綜合報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯溫布頓首日賽程重回全英俱樂部中央球場。（新華社）
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯溫布頓首日賽程重回全英俱樂部中央球場。（新華社）

去年在溫布頓迎接生涯第一座草地大滿貫金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）1日溫布頓首日賽程重回全英俱樂部中央球場，面對同樣21歲的愛沙尼亞對手拉哈爾（Mark Lajal），阿爾卡拉斯有驚無險以7：6（7：3）、7：5、6：2拿下勝利，為連霸踏出第一步。

阿爾卡拉斯剛在法網奪下個人第3座大滿貫，溫布頓除是衛冕軍身分也是大會第3種子，面對會外賽晉級的拉哈爾打得並不輕鬆，首盤第5局先被破發，所幸接續馬上回破，「搶7」中也把握機會先下一城。

第二盤戰況和首盤相似，阿爾卡拉斯是發球局先失守的一方，不過第2局被破後馬上也回破，加上第11局關鍵破發成功，讓「小蠻牛」以7：5再下一城，最終以6：2迎接首輪勝利。

前兩盤都進行超過50分鐘，阿爾卡拉斯場中訪問時稱讚對手，大滿貫經驗雖不多但表現非常好，「他的年紀和我差不多，相信之後會更常看到他。」兩名選手不但同是21歲，還都是5月壽星，阿爾卡拉斯只比拉哈爾早7天出生。

阿爾卡拉斯也提到，很開心回到中央球場贏下第一場勝利，他還自己爆料心情其實十分緊張，就連上星期練習時心態都很特別，希望能複製去年旅程，但仍將專注力放在每一場比賽，先不想太多。

阿爾卡拉斯 溫布頓 法網

上一則

溫網／肩傷未癒 白俄女將莎芭蓮卡退賽

下一則

歐國盃／葡萄牙PK戰險勝斯洛維尼亞 晉8強碰法國

延伸閱讀

網球／術後不久出戰溫網 約克維奇：渴望參賽與競爭

網球／術後不久出戰溫網 約克維奇：渴望參賽與競爭
網球／術後不久出戰溫網 約克維奇：渴望參賽與競爭

網球／術後不久出戰溫網 約克維奇：渴望參賽與競爭
不滿美在歐亞部署 普亭放話：俄應生產遭禁飛彈

不滿美在歐亞部署 普亭放話：俄應生產遭禁飛彈
「乾爹」竟是親爹？他付費與辣模「聊色」真相揭曉崩潰

「乾爹」竟是親爹？他付費與辣模「聊色」真相揭曉崩潰

熱門新聞

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

2024-06-30 22:27
美國隊在今年巴黎奧運集結詹姆斯（左）、柯瑞等超級巨星。（路透）

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

2024-06-28 23:56

羽球／中17歲小將魂斷賽場 姊姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

2024-07-01 02:10
湯普森(中)轉戰達拉斯，勇士三巨頭宣告解體。(路透)

NBA／勇士三巨頭解體 湯普森3年5000萬美金 轉戰獨行俠

2024-07-01 19:40
湯普森。(美聯社)

NBA／湯普森談約卡關 柯爾打溫情牌：我們都希望他回來

2024-06-25 23:00

MLB／球迷超美技徒手接108.5哩界外球 笑問「會有合約嗎？」

2024-06-25 03:10

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運