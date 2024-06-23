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網球／奪本季第3冠 謝淑薇排名回升到世界第2

記者曾思儒／即時報導
台灣網球好手謝淑薇（左）和比利時搭檔梅騰絲（右）22日奪下伯明罕女網賽金盃。（路透）
台灣網球好手謝淑薇（左）和比利時搭檔梅騰絲（右）22日奪下伯明罕女網賽金盃。（路透）

台灣女網「一姊」謝淑薇和現任女雙世界第一的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），草地賽季開出紅盤，22日兩人以6：1、6：3拍下日本加藤未唯／中國張帥，不但是一盤未失奪下伯明罕女網賽金盃，4場比賽最多一戰就是失4局，展現超強實力，梅騰絲總算終結在伯明罕的「冠軍荒」，謝淑薇世界排名也從第3回到世界第2。

「我之前已經兩次打進這裡決賽，但都輸球，所以我很開心終於贏了。」梅騰絲補充說，伯明罕女網賽是溫布頓前的重要熱身賽，「對我們來說，獲得這座冠軍，讓我們有更多信心前進溫布頓。」

不同於梅騰絲斯過去2度挑戰伯明罕金盃都鎩羽而歸，謝淑薇早在2012年就摘下冠軍，當時是和匈牙利芭波絲（Timea Babos）共享榮耀，2019年是和剛退役的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，今年再度登頂，這是她生涯第35座WTA巡迴賽冠軍，也是和梅騰絲今年暨澳網及印地安泉女網賽後的本季第3冠，兩人也可共享12820美金的冠軍獎金。

草地大滿貫溫布頓將於7月1日點燃戰火，謝淑薇去年搭史翠可娃奪下生涯第4座草地大滿貫女雙金盃，今年改搭梅騰絲斯尋求衛冕，兩人將列頭號種子，一起爭奪65萬英鎊的冠軍獎金。

謝淑薇 溫布頓 張帥

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