哈雷網賽／草地難不倒 新球王辛納闖決賽寫生涯新里程碑

「世界球王」義大利名將辛納打進哈雷草地賽決賽。（美聯社）

以「世界球王」身分參加的第一場賽事，義大利 名將辛納（Jannik Sinner）就打進哈雷草地賽決賽，這也是他生涯首度打進草地賽事決賽，最終戰將和荷蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）碰頭，若是奪冠就將寫下特別紀錄。

今年澳網 打下冠軍的辛納，哈雷草地賽前3戰都是打滿三盤才晉級，4強賽才以6：4、7：6（7：3）打下中國張之臻，讓他突破去年溫布頓 打到4強的紀錄，首度在草地賽打進最終戰。

「這意義重大，我經過4場辛苦戰役才進到決賽。」辛納提到，4強賽也是一場很好對決，「在關鍵時刻，我試著加強讓發球更好，他有些時刻的回發球非常好，所以我必須非常小心。」

辛納也提到，第二盤第12局對手有一個盤末點機會，若自己沒瓦解，又要打一場三盤大戰，所幸沒讓戰局延長，「在草地賽場，任何事都可能發生。」

22歲的辛納在本月10日登上「世界球王」寶座，成為1973年排名開始推出後的第29位球王，哈雷草地賽是他首度以球王身分參賽的比賽，若奪冠將成為2016年「英國希望」墨瑞（Andy Murray）後，第一位「登基」後的第一站就封王的世界第一。