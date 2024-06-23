我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又傳4中國理工學生被海關盤問10小時 3人被遣返

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

哈雷網賽／草地難不倒 新球王辛納闖決賽寫生涯新里程碑

記者曾思儒／即時報導
「世界球王」義大利名將辛納打進哈雷草地賽決賽。（美聯社）
「世界球王」義大利名將辛納打進哈雷草地賽決賽。（美聯社）

以「世界球王」身分參加的第一場賽事，義大利名將辛納（Jannik Sinner）就打進哈雷草地賽決賽，這也是他生涯首度打進草地賽事決賽，最終戰將和荷蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）碰頭，若是奪冠就將寫下特別紀錄。

今年澳網打下冠軍的辛納，哈雷草地賽前3戰都是打滿三盤才晉級，4強賽才以6：4、7：6（7：3）打下中國張之臻，讓他突破去年溫布頓打到4強的紀錄，首度在草地賽打進最終戰。

「這意義重大，我經過4場辛苦戰役才進到決賽。」辛納提到，4強賽也是一場很好對決，「在關鍵時刻，我試著加強讓發球更好，他有些時刻的回發球非常好，所以我必須非常小心。」

辛納也提到，第二盤第12局對手有一個盤末點機會，若自己沒瓦解，又要打一場三盤大戰，所幸沒讓戰局延長，「在草地賽場，任何事都可能發生。」

22歲的辛納在本月10日登上「世界球王」寶座，成為1973年排名開始推出後的第29位球王，哈雷草地賽是他首度以球王身分參賽的比賽，若奪冠將成為2016年「英國希望」墨瑞（Andy Murray）後，第一位「登基」後的第一站就封王的世界第一。

義大利 澳網 溫布頓

上一則

MLB／大谷翔平連2天砲轟前東家天使 6月已敲9轟熱開了

延伸閱讀

網球／溫網開戰前2周 墨瑞背傷退女王草地賽

網球／溫網開戰前2周 墨瑞背傷退女王草地賽
溫網開戰前兩周「英國希望」背傷退出女王草地賽

溫網開戰前兩周「英國希望」背傷退出女王草地賽
PIMCO：商業房地產爆雷 美更多地區銀行恐倒閉

PIMCO：商業房地產爆雷 美更多地區銀行恐倒閉
網球／22歲辛納擠下約克維奇 史上第一位義大利球王

網球／22歲辛納擠下約克維奇 史上第一位義大利球王

熱門新聞

巴黎奧運為減少碳排放，選手村房間不裝空調，只提供電扇。(美聯社)

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調

2024-06-21 20:25
布朗(中)奪下總冠軍賽MVP。（路透）

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

2024-06-18 02:03
「C羅」羅納度。(美聯社)

20年後 C羅還是那個少年

2024-06-19 02:50

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

2024-06-17 23:02
柯瑞。 路透

NBA／柯瑞分享心中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

2024-06-14 16:25
林書豪（左）和林書緯相擁慶祝。（記者季相儒／攝影）

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

2024-06-20 10:31

超人氣

更多 >
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
三種情況 華二代赴華須申請旅行證

三種情況 華二代赴華須申請旅行證
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾