我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

賓州夫妻佛州海灘戲水 遇「離岸流」捲走溺斃

伯明罕女網／57分鐘拍下決賽門票 謝淑薇將爭第35冠

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇(右)和比利時搭檔梅騰絲伯明罕女網決賽門票到手，將尋求本季合作第3座金盃。（路透）
謝淑薇(右)和比利時搭檔梅騰絲伯明罕女網決賽門票到手，將尋求本季合作第3座金盃。（路透）

挑戰伯明罕女網第3冠的台網球「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再下一城，4強賽直落2擊敗美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi），決賽門票到手，將尋求本季合作第3座金盃。

淑薇本周世界排名從第2小降一席，但和目前女雙球后梅騰絲仍是大會頭號種子，首輪總共只失2局就晉級，第二輪賞給對手「鴨蛋」，4強賽仍打得強勢，僅僅花57分鐘就以6：1、6：2迎接勝利。

這場勝利代表謝淑薇將迎接生涯第50場WTA巡迴賽女雙決賽，過去她已奪下34冠，包括兩度在伯明罕登頂，2012年摘下首冠是和匈牙利芭波絲（Timea Babos）共享榮耀，2019年是和剛退役的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，今年重返爭冠行列，將和梅騰絲尋求澳網及印地安泉女網賽後的本季第3冠。

伯明罕女網屬於WTA 250等級賽事，總獎金26萬7082美金，頭號種子決賽將和日本加藤未唯／中國張帥對決，爭奪金盃和12820美金的冠軍獎金。

謝淑薇 張帥 澳網

上一則

網球／費德勒首部紀錄片「最後的十二天」上架 3巨頭真情流露

下一則

NBA／冠軍遊行太開心 FMVP布朗遺失戒指 急發尋物啟事有重賞

延伸閱讀

柏林女網／逆轉頭號種子 詹皓晴搭俄女勇闖4強

柏林女網／逆轉頭號種子 詹皓晴搭俄女勇闖4強
適用保護排名 大坂直美、錦織圭獲巴黎奧運門票

適用保護排名 大坂直美、錦織圭獲巴黎奧運門票
謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔「9選1」 台網協尊重選擇

謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔「9選1」 台網協尊重選擇
法網／阿爾卡拉斯封王 21歲奪3種場地大滿貫金盃

法網／阿爾卡拉斯封王 21歲奪3種場地大滿貫金盃

熱門新聞

巴黎奧運為減少碳排放，選手村房間不裝空調，只提供電扇。(美聯社)

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調

2024-06-21 20:25
布朗(中)奪下總冠軍賽MVP。（路透）

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

2024-06-18 02:03
「C羅」羅納度。(美聯社)

20年後 C羅還是那個少年

2024-06-19 02:50

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

2024-06-17 23:02
柯瑞。 路透

NBA／柯瑞分享心中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

2024-06-14 16:25
林書豪（左）和林書緯相擁慶祝。（記者季相儒／攝影）

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

2024-06-20 10:31

超人氣

更多 >
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
三種情況 華二代赴華須申請旅行證

三種情況 華二代赴華須申請旅行證
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾