網球／費德勒首部紀錄片「最後的十二天」上架 3巨頭真情流露

費德勒的個人首部紀錄片「最後的十二天」（Twelve Final Days）已於數位平台上線播映。（取材自Instagram）

瑞士網球明星費德勒（Roger Federer）在2022年9月正式宣布退出職業網球，而在近兩年後的近日，一部以他為主題的個人紀錄片「最後的十二天」（Twelve Final Days）正於串流平台上線，深入紀錄其24年職業生涯中的倒數12天，並重溫過去20多年的無數珍貴與勵志時刻。

網壇傳奇費德勒雖已退休，但球場上的敢鬥精神與勵志至今仍啟發無數球迷。（圖／ROLEX提供）

六次ATP總決賽冠軍、兩枚奧運獎牌、首位贏得20個大滿貫（Grand Slam）單打冠軍……這些敘述或可以代表費德勒的成就，但真正贏得觀眾魅力的更有堅韌不拔的鬥志與始終謙遜的翩翩風度。影片不止紀錄了在費德勒退休前12天的心路歷程，亦有與他比肩並稱「三巨頭」（Big 3）的納達爾 （Rafael Dadal）、約克維奇（Djokovic）入鏡，並紀錄了這三位體育明星的真情流露時刻。

紀錄片有勞力士的贊助，同時費德勒也在不同鏡頭間不時秀出手上配戴的Daytona計時腕表，甚至宣傳主視覺上從費德勒的背面取鏡、他正雙手固定頭巾，而右手腕上正是一只黑色面盤、白色次表圈的Daytona腕表，也是收藏家與手表愛好者口中的「反熊貓面」設計，亦是勞力士最膾炙人口的經典款式。

ROLEX勞力士Daytona腕表（126500LN），黑色陶瓷表圈、黑色面盤。（圖／ROLEX提供）

事實上，雖然費德勒並不常在比賽過程中配戴表款，但勞力士和網球確實有著深長淵源。當今的四大網球公開賽：溫布頓 錦標賽、澳洲網球公開賽 、法國網球公開賽與美國網球公開賽皆有著勞力士襄贊的身影，尤其綠色草皮場地的溫布頓錦標賽，更和勞力士的綠色身影、擁有鮮明的印象連結，由其費德勒的20座大滿貫獎盃中、便有8座是於溫網獲得，其中更在2003到2007年連續五年獲勝，成為讓球迷至今仍津津樂道的場邊佳話。

出席個人首部紀錄片首映會的費德勒，並親切為場外等待的粉絲簽名留念。（取材自Instagram）

而勞力士的Daytona腕表也在去年2023堂堂邁向100周年，並推出Le Mans百周年特別紀念版的Daytona腕表型號126529LN，甚至採取極罕見的透明底蓋、貴金屬自動盤配置，而在欣賞紀錄片的同時，費德勒不經意在網球場邊、生活時刻所配戴的勞力士腕表，或也可成為其愛好者、手表收藏家的另類觀賞樂趣。

紀錄片已於亞馬遜Prime Video中上線。