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網球／溫網開戰前2周 墨瑞背傷退女王草地賽

記者曾思儒／綜合報導
身為地主希望的墨瑞，因傷決定退出女王俱樂部草地賽。（美聯社）
身為地主希望的墨瑞，因傷決定退出女王俱樂部草地賽。（美聯社）

草地大滿貫溫布頓倒數開戰，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）卻傳出傷情，他因背部不適退出女王俱樂部草地賽（Queen's Club Championship），讓溫布頓能否如期出賽打上問號。

溫布頓將於7月1日點燃戰火，37歲的墨瑞選擇倫敦進行的女王俱樂部草地賽當溫布頓熱身賽，但第二輪面對美國湯普森（Jordan Thompson）時，墨瑞進場就有明顯不適，接續他申請治療下背部，儘管仍繼續出賽，但湯普森4：1領先狀況下，墨瑞決定退賽。

墨瑞受訪時提到，會再進行檢查，了解身體狀況，不過同樣狀況其實不是偶發，他第一輪迎接生涯第1000場巡迴賽出賽時就有些不舒服，「這和前一天感覺沒太大差別，稍微再嚴重一點。」他補充說，比賽開打前若有不適感覺，他不會勉強出賽，「老實說，從賽前熱身到上場，我真希望自己沒有上去。」

墨瑞生涯握有3座大滿貫金盃，其中2座就是溫布頓拿下，但身為賽事2013年和2016年冠軍，他近3年最佳成績只到第三輪，本周排名更掉出世界百大，滑落到世界第129名，如今再傳背傷，成溫布頓出賽的利空消息。

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