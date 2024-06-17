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高球／美國公開賽狄倉波奪冠 潘政琮、俞俊安獲奧運資格

中央社／台北17日電
狄倉波16日拿下美國高爾夫球公開賽冠軍。（歐新社）
狄倉波16日拿下美國高爾夫球公開賽冠軍。（歐新社）

美國高爾夫公開賽今天結束最終回合激戰，由地主好手狄倉波（Bryson DeChambeau）以低於標準6桿的274桿奪冠；明天國際高爾夫總會也將公布巴黎奧運的各國參賽名單，台灣會由俞俊安、潘政琮取得。

狄倉波和北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）一直鏖戰到第16洞才分出勝負，最後狄倉波就以1桿之差，繼2020年後再度捧起美國公開賽冠軍獎盃；至於悲情的麥克羅伊，自從2019年至今每年都闖進前10名，今年更是連2年獲得亞軍。

巴黎奧運男子高爾夫的積分計算周期到今天為止，明天國際高爾夫總會（IGF）就會更新。而在6月10日公布的最新奧運排名，世界排名第110的俞俊安、第136的潘政琮都在參賽的安全名單內，儘管本周美國公開賽他們2人都沒有資格參賽，但不會影響明天公布的參賽資格。

潘政琮今天也在個人臉書證實這項訊息，他表示，很開心能披上國家隊戰袍，參加奧運一直是他生涯中最優先的夢想。

現年32歲的潘政琮自里約奧運後連續3屆參賽，他在上屆東京奧運歷經4洞的史詩般延長賽，從7人當中脫穎而出，替台灣拿下史上首面高爾夫銅牌。

至於25歲的俞俊安，高爾夫之路就是跟著潘政琮的腳步走，到美國念大學、練球技，透過次巡賽考驗取得美巡賽會員資格，如今也順利一圓奧運夢。

潘政琮和俞俊安早在2014年仁川亞運就曾攜手搭檔，當時2人力壓地主韓國強權拿下高爾夫男子團體金牌，而潘政琮當時另獲得個人金牌、俞俊安則是個人銅牌。

台灣高球選手潘政琮(左)和俞俊安獲得巴黎奧運門票。圖為兩人2014年合影。(取材...
台灣高球選手潘政琮(左)和俞俊安獲得巴黎奧運門票。圖為兩人2014年合影。(取材自潘政琮臉書粉絲專頁)

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