高球／美國公開賽狄倉波奪冠 潘政琮、俞俊安獲奧運資格

狄倉波16日拿下美國高爾夫球公開賽冠軍。（歐新社）

美國高爾夫公開賽今天結束最終回合激戰，由地主好手狄倉波（Bryson DeChambeau）以低於標準6桿的274桿奪冠；明天國際高爾夫總會也將公布巴黎奧運 的各國參賽名單，台灣會由俞俊安、潘政琮取得。

狄倉波和北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）一直鏖戰到第16洞才分出勝負，最後狄倉波就以1桿之差，繼2020年後再度捧起美國公開賽冠軍獎盃；至於悲情的麥克羅伊，自從2019年至今每年都闖進前10名，今年更是連2年獲得亞軍。

巴黎奧運男子高爾夫的積分計算周期到今天為止，明天國際高爾夫總會（IGF）就會更新。而在6月10日公布的最新奧運排名，世界排名第110的俞俊安、第136的潘政琮都在參賽的安全名單內，儘管本周美國公開賽他們2人都沒有資格參賽，但不會影響明天公布的參賽資格。

潘政琮今天也在個人臉書 證實這項訊息，他表示，很開心能披上國家隊戰袍，參加奧運一直是他生涯中最優先的夢想。

現年32歲的潘政琮自里約奧運後連續3屆參賽，他在上屆東京奧運 歷經4洞的史詩般延長賽，從7人當中脫穎而出，替台灣拿下史上首面高爾夫銅牌。

至於25歲的俞俊安，高爾夫之路就是跟著潘政琮的腳步走，到美國念大學、練球技，透過次巡賽考驗取得美巡賽會員資格，如今也順利一圓奧運夢。