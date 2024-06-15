網球／納達爾不打7月的溫網 專心備戰巴黎奧運

納達爾不會參加7月的溫布頓網球錦標賽。（路透）

西班牙名將納達爾 （Rafael Nadal）近日宣布，他不會參加7月的溫布頓網球錦標賽，要專心備戰巴黎奧運 ，奧運網賽將在法國網球公開賽的紅土賽場進行。

路透報導，坐擁14座法網 冠軍的納達爾在傷後回歸球場卻難以找回最佳狀態，他於今年法網首輪出局，直落三敗給德國對手茲韋列夫（Alexander Zverev），茲韋列夫最終拿下法網男單亞軍。

38歲的納達爾因為髖關節問題幾乎缺席去年整個賽季，今年稍早的復出又因肌肉撕裂傷而陷入停擺，之後一些小狀況也影響他為法網的備戰。

納達爾13日表示：「我在法網賽後記者會被問到自己的夏季賽程，從那時起我就一直於紅土練習。昨天宣布會參加巴黎夏季奧運，這是我最後一次參加奧運。」

他提到：「有了這項目標，我們相信對我身體最好的方式就是不要改變場地性質，繼續在紅土打到那時候。正因如此，我會缺席今年的溫網。」

納達爾曾於2008年奧運奪得男單金牌，並在2016年奧運摘下男雙金牌，他今年將與法網新科冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）搭檔參加奧運雙打賽。

曾兩度於溫網封王的納達爾還說，他會參加7月15日起在瑞典巴斯塔德（Bastad）舉行的ATP 250紅土賽事，為巴黎奧運熱身。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行。