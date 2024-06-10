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法網／「小蠻牛」接棒捧冠 納達爾嗨喊：為你的成功開心

記者曾思儒／即時報導
「紅土之王」納達爾。（美聯社）
「紅土之王」納達爾。（美聯社）

法網擁有14冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）有「紅土之王」美名，今年傷後回歸的他首輪出局，創下生涯首度紅土大滿貫「一輪遊」，但有同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）接下奪冠任務，21歲的阿爾卡拉斯以6：3、2：6、5：7、6：1、6：2逆轉德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev），成為新科法網冠軍。

收下生涯第3座大滿貫金盃的阿爾卡拉斯透露，和先前拿到的美網和溫布頓金盃相比，今年的法網榮耀對自己更有意義，除了紅土大滿貫對西班牙球員的特別感情，他是帶著傷到巴黎，連勝7場特別不容易。

「或許這是我最以自己為榮的時刻，因為上個月我為這場比賽做得一切都值得了。」阿爾卡拉斯提到，他和團隊進行了非常多討論，「所以我會說，這座是我最引以為傲的冠軍。」

納達爾在阿爾卡拉斯奪冠後，馬上也在個人社群道賀，他寫下：「恭喜阿爾卡拉斯取得巨大勝利！很巨大！非常為你的成功開心！」

38歲的納達爾2005年首度參加法網就一舉奪冠，2009年澳網奪冠時以22歲7個月締造最年輕「全滿貫」紀錄，阿爾卡拉斯明年澳網就算奪冠也不能超越前輩紀錄，但能締造個人四大滿貫全包的榮耀。

阿爾卡拉斯 法網 納達爾

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