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網球／阿爾卡拉斯加入3巨頭紀錄行列：我的名字列上不可思議

記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯迎接法網金盃。（新華社）
阿爾卡拉斯迎接法網金盃。（新華社）

年僅21歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在五盤大戰力退東京奧運奪金的德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev），以6：3、2：6、5：7、6：1、6：2迎接法網金盃，生涯第3座大滿貫入袋也締造個人新猷，成為最年輕就在硬地、草地和紅土大滿貫都有奪冠紀錄的球員。

阿爾卡拉斯2022年美網首度登頂，去年溫布頓迎接大滿貫第2冠，今天再逆轉澤瑞夫，成為4小時19分鐘馬拉松大戰勝家，目前3度打進大滿貫決賽勝率百分百，也成史上第7位在三種不同場地都能捧起大滿貫金盃的球員。

上月才剛過21歲生日的「小蠻牛」說：「贏下大滿貫感覺總是很特別，在每個大滿貫贏下第一座又更是特別。」他補充說，在法網登頂的感覺又格外有意義，畢竟同胞球員在紅土大滿貫打下輝煌戰績，「能將我的名字也列上不可思議的名單上簡直不可思議，這是我5、6歲開始打網球時就夢想過的事情。」

過去僅有退役傳奇康諾斯（Jimmy Connors）、韋蘭德（Mats Wilander）、阿格西、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、納達爾和約克維奇（Novak Djokovic）完成三種大滿貫都登頂紀錄，阿爾卡拉斯今天加入行列，且是最年輕成員，為自己豐功偉業再添一筆。

阿爾卡拉斯 法網 東京奧運

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