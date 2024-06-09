法網／斯威雅蒂創最年輕4冠紀錄 最多冠艾芙特：相信她能拿2位數

年僅23歲的波蘭「世界球后」斯威雅蒂今年完成法網女單3連霸。（美聯社）

年僅23歲的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年不但完成法網 女單3連霸，且決賽花不到70分鐘就以6：2、6：1拍下義大利 黑馬寶莉妮（Jasmine Paolini），近5年奪下法網4冠創下賽史最年輕的4冠在手紀錄，奠定「紅土女王」稱號，連賽史最多7冠得主、美國名將艾芙特（Chris Evert）都預測，斯威雅蒂生涯可以奪下兩位數的紅土大滿貫金盃。

斯威雅蒂從2021年開始，法網打出21連勝，是網球公開化年代後女單第4長連勝紀錄，且波蘭球后生涯在紅土大滿貫成績目前是傲人的35勝2敗，加上年紀尚輕，未來仍大可為。

目前只有艾芙特法網7冠和「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）6冠優於斯威雅蒂，海寧（Justine Henin）4冠則和斯威雅蒂齊名。

在1974到1986年打下18座大滿貫的艾芙特開玩笑說，幾乎每天都在憂心斯威雅蒂會破自己紀錄。

「當我頭放到枕頭上時，我就開始擔心斯威雅蒂了。」艾芙特在「Eurosport」開玩笑說，「我相信斯威雅蒂最終會拿到兩位數冠軍，我不認為她只會破我記錄而已，我認為會是兩位數的冠軍。」

聽到前輩的預測，斯威雅蒂笑著回應：「聽到這席話真好，但我沒想到這些。來到這贏下生涯第5座大滿貫就很不真實了，當我更年輕時從沒想過這些。」

坐穩球后寶座的斯威雅蒂補充說，儘管兩位數大滿貫現階段來看機會渺茫，但很確定自己會持續努力、每年精進，在法網打出最佳表現。