法網／帕維奇男雙封王 生涯金滿貫 寫史上第6人紀錄

薩爾瓦多好手阿雷巴洛（左）和克羅埃西亞名將帕維奇（右）奪下法網男雙冠軍。(路透)

薩爾瓦多好手阿雷巴洛（Marcelo Arevalo）和克羅埃西亞名將帕維奇（Mate Pavic）8日以7：5、6：3擊退義大利組合波雷利（Simone Bolelli）與瓦瓦索里（AndreaVavassori），贏得法網 男雙冠軍。

綜合媒體報導，這是阿雷巴洛3年內第2度奪得法網冠軍。而這場勝利也讓帕維奇完成職業生涯大滿貫，他從2018年澳網 、2020美網、2021溫網到今年的法網，4座冠軍都是與不同的搭檔一起拿下。他同時也是2020東京奧運 金牌得主，成為史上第6位締造男雙金滿貫的好手。

30歲的帕維奇在頒獎儀式上說：「這種感覺太特別了，我要感謝阿雷巴洛將我帶到這個巔峰位置，他知道如何做到這一點，幾年前他曾經做到過。第一次奪得法網冠軍我感到非常開心。」

這也是波雷利和瓦瓦索里在大滿貫決賽中連續第2次失利，這個組合在年初的澳洲網球公開賽中獲得亞軍。

這對組合今年剛剛開始合作，已經拿下了香港、日內瓦和法網三座冠軍，在PIF ATP 「通往都靈」積分榜上升至第二位，僅比澳網冠軍波帕納/埃布登少50分。

此外，法國網球公開賽的主賽場今年出現更多的觀眾席空位而引發議論，受害者仍是女子網球。

紐約時報指出法網過去兩年的主賽場晚場黃金時段，也就是「當日主打賽事」各安排9場男網比賽，僅安排1場女網，今年變本加厲把主賽場晚間的安排改成11場男網、0場女網。

「非洲一姊」嘉柏（Ons Jabeur）公開批評：「女網沒有獲得任何晚場比賽，我真的想看看合約是怎麼談的，我也覺得讓男選手打到半夜不是什麼好事。」她抱怨女網甚至在8強戰還被排到上午11點冷門時段，她質疑WTA（職業女網總會）根本沒幫忙爭取權益。

法國網協暫未回應此事，WTA則是聲明會繼續努力改善。