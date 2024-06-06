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法網／直落3拍下澳洲小野兔 德國澤瑞夫 連4年闖4強

記者曾思儒／ 綜合報導
德國金童澤瑞夫連4年打進法網四強。（路透）
德國金童澤瑞夫連4年打進法網四強。（路透）

連續4年，德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都出現在法網男單4強名單上，5日他以6：4、7：6（7：5）、6：4擊敗列11種子的澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），離生涯第一座大滿貫更近一步。

澤瑞夫首盤就率先破發，第二盤激戰到「搶7」時再從3：5落後連趕4分逆轉，最終以直落3拿下本屆法網5連勝，避免像前兩輪都是打滿五盤才辛苦出線。

「我的心態是，你必須比任何人都努力，才能成為最好的球員，我相信最好球員會如此。」東京奧運打下男單金牌的德國名將提到，他願意在訓練中把自己逼到極限，「如果我這樣做，打滿五盤就不困難，我好幾年也都如此，現在我很開心有所回報，很開心再次進入4強，希望我可以贏下金盃。」

澤瑞夫常常能在紅土找到好狀態，法網前他才在羅馬名人賽登頂，連同這場勝場已經締造紅土11連勝；他下場比賽將遭遇去年打進決賽的挪威好手魯德（Casper Ruud），魯德8強賽因塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）膝傷退賽，兵不血刃晉級。

法網生涯戰績來到33勝8敗的澤瑞夫，僅僅是網球公開化年代後，史上第11位年4年打進4強的選手，但他前3年都無緣決賽，包括2022年和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）對決時嚴重扭傷退賽。今年4強將面對魯德，已經打下對戰11連勝的澤瑞夫有機會挑戰自己紀錄。

德米納爾雖吞敗，法網8強成績仍創個人最佳，下周世界排名也將提升3席到世界第8。

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