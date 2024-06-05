法網／「喜歡這樣的挑戰」 小蠻牛4強將戰新球王辛納

阿爾卡拉斯(左)擊敗名將西西帕斯(右)，下一輪將對決新球王辛納。( 路透 )

在世界排名第2的辛納（Jannik Sinner）率先挺進4強後，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）也在法網 男單4強賽，以6：3、7：6（7：3）、6：4直落三擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），將與即將登上世界球王寶座的辛納在4強碰頭。

法網男單賽場今年在「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）於首輪止步後，現任球王約克維奇 （Novak Djikovic）因為膝傷宣布退賽，在約克維奇退賽後，已確定將登上世界球王寶座的義大利22歲好手辛納，先在4強賽以6：2、6：4、7：6（7：3）擊敗保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），搶下今年首張4強賽門票。

至於21歲的兩座大滿貫冠軍、男單世界排名第3名的西班牙阿爾卡拉斯，則是在8強賽中面對希臘名將西西帕斯再度展現對戰優勢，取得生涯對戰6連勝，將與辛納在4強賽碰頭，雙方生涯前8度交手戰成4：4平手。

對於將與辛納爭奪法網冠軍賽門票，阿爾卡拉斯表示：「他所做的一切都是相當完美的，他的擊球方式總是讓人難以置信，在移動上的腳步也是非常棒，與他交手時，他的每一顆球當在將你推向極限。我認為與他的對戰是最困難的事情，但同時我也很喜歡這樣的挑戰。」