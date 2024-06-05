法網／退頭號種子 謝淑薇混雙晉4強

謝淑薇(左)、傑林斯基(右)打退澳洲組合佩蕾絲、伊布登晋級四強賽。(路透資料照片)

法國網球公開賽混雙8強賽，我國好手謝淑薇 與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）4日遭遇第一種子的澳洲 組合佩蕾絲（Ellen Perez）／伊布登（Mathew Ebden），最終以6：3、6：4直落二勝出，晉級到4強賽。

謝淑薇與傑林斯基今年澳網 前才臨時決定搭檔出擊，最終就如願拿下澳網混雙冠軍，也是謝淑薇生涯的首座大滿貫混雙冠軍，至於傑林斯基更成為首位在澳網拿下混雙冠軍的波蘭球員，而在賽事結束後兩人也曾透露不排除繼續搭檔的可能性。

而這次法網謝淑薇／傑林斯基再度攜手出擊，在兩人女雙、男雙賽事都已經止步的情況下，4日兩人則是攜手在混雙8周賽登場，並碰上第一種子的澳洲組合佩蕾絲／伊布登，在首盤賽事中雙方就展開激烈的破發大戰，合計打破對手5次發球局，其中謝淑薇／傑林斯基就占了其中3次，以6：3先下一城。

第二盤謝淑薇／傑林斯基乘勝追擊開盤就率先破發，並且在第9局對手發球局一度逼出賽末點，但遭到佩蕾絲／伊布登驚險化解，但第10局謝淑薇／傑林斯基在發球局把握住第二個賽末點機會，以6：4勝出，搶下4強賽門票。