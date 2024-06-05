法網／約克維奇膝傷退賽 痛失球王寶座 奧運也添變數

約克維奇因為膝蓋傷勢，決定在男單8強賽前退出法網。（歐新社）

約克維奇 （Novak Djokovic）最終還是退賽了。3日的法網 男單16強對決中，他和阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）的比賽無數次令人揪心。從第二盤膝蓋受傷後，約克維奇步伐謹慎、移動遲緩，完全失去衛冕冠軍應有的速度和爆發力。一個疑問高懸：塞爾維亞人要堅持到什麼時候才肯退賽？

如果復盤推敲一下約克維奇近期的魔鬼賽程，退賽也許是有預兆的。

這位24個大滿貫冠軍得主在開啟法網之旅的前幾個星期，右膝已出現不適，但僅僅是「不適」。他不把其稱為傷病，並且帶著這種不適參加了幾站比賽。對於職業球員來說，克服身體各種不適是常態。

誘發點，或者說「導火線」是法網第三輪他與穆塞蒂（Lorenzo Musetti）的比賽。這一戰打滿5盤，耗時4個半小時。要命的是，比賽開始時已經是晚上11點多，結束時是次日凌晨3點多。

約克維奇因為膝蓋傷勢，決定在男單8強賽前退出法網。（美聯社）

「那場比賽後，轉天一整天我幾乎都在睡覺，然後做一些理療和水療，有助於緩解肌肉和關節的不適。」約克維奇說，「當我再次上場做熱身時，感覺還不錯，沒覺得上一場比賽影響到了我。（與塞倫多羅的比賽）第一盤我打得很好，但不可預測的事情就是發生了。」

對於約克維奇的球迷來說，從他滑倒後叫醫療暫停現場治療的那一刻起，直到比賽結束，是非常煎熬的幾個小時。有時感覺他快撐不住了，也許下一秒就會退賽。

然而，堅毅的神情遠遠多於痛苦的表情。受傷後連丟兩盤，沒有讓約克維奇就此放棄。他在舉步維艱之中，減少與塞倫多羅對拉底線的次數，不斷變化球路和策略，試圖找到逆風翻盤的機會。

不可思議的是，拖著一條腿打球，他居然還可以贏。即便日後退賽，也要帶走這場勝利。

約克維奇受傷後，再次在滑步中摔倒，起身用礦泉水衝了衝身上的紅土，重新走到底線拉開架勢。他還可以飛身魚躍救球，只不過救球後，已經沒有力氣起身。雙眼直勾勾地盯著回球落在界內時，他趴在地上，伸開雙臂，如同打贏勝仗凱旋的戰鬥機。

法國飛行家羅蘭·加洛斯曾說，勝利屬於最頑強的人。這句話如今高懸在以他名字命名的法網中央球場看台上方。在這句響亮標語的「注視」下，約克維奇再次完美詮釋它的含義。

又是一場5盤苦戰，4小時39分，這位網壇馬拉松巨匠憑藉16進8的帶傷鏖戰，取得職業生涯第370場大滿貫比賽勝利，由此超越「瑞士天王」費德勒（Roger Federer），成為歷史第一人。

約克維奇因為膝蓋傷勢，決定在男單8強賽前退出法網。（新華社）

賽後有記者問約克維奇，是什麼支撐你堅持到最後的勝利？他沒有談信念、渴望、意志力、勝負心之類的體壇熱詞，而是直白得像個理工男。

「是醫生給我用的抗炎藥起了作用，讓我堅持到最後。」約克維奇說，「第三盤結束後，我又找到醫生說，能不能再給一些劑量。他說好，但今天只能用這麼多，不能再用了。45分鐘後，藥效發揮作用，在比賽最關鍵時，我感到傷痛給我的限制少了。」

雖然已經無緣第25個大滿貫冠軍，ATP積分榜個人排名下周也會落在義大利名將辛納（Jannik Sinner）之後屈居第二，但37歲的約克維奇必須往前看，他還承載了塞爾維亞的奧運夢想。

目前尚不清楚這次膝傷對約克維奇的巴黎奧運 參賽計畫有何影響。他是那個趴在地上都能飛翔的人，期待奧運時，他能站在這裡，揮拍起飛。