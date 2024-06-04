法網／五盤激戰打到凌晨1點40分 澤瑞夫驚險闖8強

澤瑞夫苦戰5盤後擊敗丹麥選手魯內晉級。（路透）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）不孤單，他在第3輪打到巴黎凌晨3點才收下5盤大戰勝利，德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）狀況類似，第4輪同樣歷經5盤拍下丹麥新星魯內（Holger Rune），比賽結束時巴黎時間已經是凌晨1點40分。

澤瑞夫名列法網 第4種子，首輪直落3打下14座冠軍名將「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal），之後晉級路卻走得辛苦，第3輪碰荷蘭格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）打滿5盤，且是在第5盤1：4落後下絕地反攻，今天再度上演逆轉勝，以4：6、6：1、5：7、7：6（7：2）、6：2前進8強。

這場中央球場夜間賽事原本預定巴黎時間晚上8點15分開始，但受前一場小約和阿根廷塞倫多羅（Francisco Cerundolo）的5盤大戰影響，直到晚上9點雙方球員才展開熱身。

27歲的澤瑞夫在盤數1：2落後下急起直追，成為4小時又40分鐘馬拉松激戰的勝家，連4年晉級法網8強，他特別讚美21歲的對手，「魯內是不可思議的球員，年輕又有天份，你們之後15年或是20年都能在這座美麗球場看到他，肯定他的表現。他今年打得比較掙扎，但這周打出不可置信的內容，我很幸運，幸運能通過這關考驗。」

連兩難都打滿5盤，澤瑞夫坦言需要一些時間恢復，尤其要在8強賽前調整好身體狀況，「顯然這個賽事不會因此停滯，我也想繼續前進。」他在8強賽將遭遇澳洲 好手德米納爾（Alex de Minaur），第4輪4盤擊退列第5種子的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），生涯首度打進法網8強。