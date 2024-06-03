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法網／約克維奇晉級8強 大滿貫第370勝 超越費德勒

中新社／巴黎3日電
約克維奇生涯第18次打進法網八強。(美聯社)
約克維奇生涯第18次打進法網八強。(美聯社)

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）3日在法網苦戰五盤，生涯第18次打進法網八強，這也是他大滿貫第370勝，超越費德勒，史上第一。

約克維奇在上一輪比賽中打滿五盤，以7：5、6（6）：7、2：6、6：3、6：0的比分，逆轉戰勝義大利選手、30號種子（Lorenzo Musetti），晉級16強。約克維奇與穆塞蒂的這場比賽耗時4個半小時，於當地時間2日淩晨3點才結束。約克維奇3日的體能狀況備受關注。

約克維奇3日的對手是來自阿根廷的23號種子塞倫多洛（Francisco Cerundolo）。首盤約克維奇輕鬆破發，以6：1取勝。第二盤雙方比分交替上升，約克維奇在關鍵時刻被對手破發，以5：7輸掉該盤。第三盤塞倫多洛又抓住機會破發，約克維奇以3：6再輸一盤。 

第四盤塞倫多洛開盤領先，約克維奇一度以2：4落後，大比分1：2落後，場上形勢對他不利。他同時還要克服膝蓋挫傷的影響。然而在比賽的緊要關頭，約克維奇沒有讓他的球迷失望，一步步將比分緊緊咬住，並在盤末實現破發，以7：5取勝，將對手拖入決勝盤。第五盤約克維奇得到好運的眷顧，以6：3再贏一盤，並以3：2的總比分贏得了全場比賽，晉級八強。

約克維奇此次獲勝也令他取得了大滿貫第370場勝利，從而超越瑞士名將費德勒（Roger Federer），成為大滿貫勝場最多的球星。約克維奇接下來將迎戰挪威選手魯德（Casper Ruud）。

約克維奇 法網 義大利

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