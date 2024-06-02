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法網／謝淑薇混雙開紅盤 詹皓晴女雙晉級16強

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇(左)和波蘭傑林斯基搭檔，在法網贏下首戰。圖為兩人今年1月在澳網拿下混雙冠軍。(美聯社資料照片)
謝淑薇(左)和波蘭傑林斯基搭檔，在法網贏下首戰。圖為兩人今年1月在澳網拿下混雙冠軍。(美聯社資料照片)

女雙雖爆冷首輪止步，台灣「世界球后」謝淑薇法網混雙持續挺進，她和澳網捧冠的波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）再合體，紅土大滿貫首戰以6：2、7：6（7：3）力退捷克組合絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／馬哈奇（Tomas Machac），3日第9日賽程將提拍再上陣，爭奪8強資格。

謝淑薇今年澳網包攬女雙和混雙金盃，今年以球后身分回到巴黎，女雙和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）名列頭號種子，但2日進行的第二輪賽事發球、搶網、底線表現都不如預期，以2：6、4：6敗給非種子組合美國納瓦羅（Emma Navarro）／俄羅斯施奈德（Diana Shnaider），第二輪就落馬，謝淑薇也宣告連霸失利。

單日兩戰的謝淑薇，和傑林斯基列第7種子的混雙倒是有斬獲，首盤一下場就破了捷克對手發球局，第二盤再兩度破發取得3：0領先，雖遭二度回破，但「搶7」先取得4：1優勢，最終以7：3拍下強敵。

第7種子第二輪將碰俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）／義大利瓦瓦索里（Andrea Vavassori），勝隊就能前進8強。

同樣單日兩戰的詹皓晴，女雙和俄羅斯夥伴庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）晉級第三輪，成女雙16強唯一台將代表，但混雙和摩納哥尼斯（Hugo Nys）出師不利，以4：6、3：6敗給列第6種子的紐西蘭組合羅莉芙（Erin Routliffe）／維納斯（Michael Venus）。

謝淑薇 俄羅斯 澳網

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