法網／第五盤1：4大逆轉 澤瑞夫連7年闖16強

澤瑞夫五盤大戰中淘汰荷蘭對手。(路透)

首輪在話題對決擊敗「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），名列法網 第4種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）1日差點爆出冷門，但他第五盤從1：4落後下絕地反攻，硬是在「超級搶10」逆轉，五盤大戰中淘汰荷蘭對手格里克斯普爾（Tallon Griekspoor），連7年闖進第四輪。

「不可思議的比賽，不可思議的對手，他難以想像的危險。」超過4小時大戰才以3：6、6：4、6：2、3：6、7：6（10：3）奪勝的澤瑞夫提到，每次和格里克斯普爾對戰總是打得辛苦，「我不喜歡和他交手，但一路走來要給他滿滿肯定。」

東京奧運 摘下男單金牌的澤瑞夫提到，這場比賽的勝負只在幾分之間，對手奮戰到最後一刻，「不可思議的氛圍，我愛在這裡的每一秒。」

拍下世界排名15的格里克斯普爾，澤瑞夫下輪將遭遇丹麥新星魯內（Holger Rune），尋求生涯第6度晉級法網8強。

名列第5種子的俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）第三輪也遭遇苦戰，歷時3小時又24分鐘才以7：6（7：4）、7：5、1：6、6：4拍下捷克對手馬哈奇（Tomas Machac），下輪將和澳洲 德米納爾（Alex de Minaur）爭8強門票。