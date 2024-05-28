法網／連霸第一步過關 球王約克維奇：可以更好

「世界球王」約克維奇。(新華社)

塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）28日順利踏出連霸第一步，不過雖以6：4、7：6（7：3）、6：4拍下地主赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），小約認為自己沒打出百分百表現。

「我不想太興奮，我認為這對我是很好表現，打得堅決，當然我可以打得更好，像是回發球局，但同樣要肯定對手，發球非常好，足以改變狀態。」約克維奇說。

對上周剛滿37歲的球王來說，今年賽季和過往比起來有些不尋常，進入法網 前還沒有任何奪冠紀錄，但他仍是最指標球員之一，有機會在法網成為史上第一位奪得25座大滿貫單打金盃的選手。

小約不諱言說，大滿貫是自己每天起床的動力和目標，自己也深具信心，「希望我能再一次一路挺進。」

法網3度登頂的小約，今年至少要打進決賽才能維持世界球王身份，不過今年3度打進4強都失利，包括法網熱身賽的日內瓦公開賽，賽前記者會都形容對今年法網的心情是「低度期待和高度希望」，但也直言冠軍就是唯一目標。

順利過第一關，小約第二輪將碰世界排名63的西班牙巴耶納（Roberto Carballes Baena）。