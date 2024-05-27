我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風雨無阻 曼哈頓華埠退伍軍人遊行紀念陣亡將士

國殤日拜登到阿靈頓公墓獻花 川普把仇敵都罵了一遍

法網／首輪出局 納達爾：現在還不覺得「夠了」

中央社／巴黎27日綜合外電報導
或許納達爾明年不再征戰法網，但他今年7月仍會披奧運戰袍登羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）。（路透）
或許納達爾明年不再征戰法網，但他今年7月仍會披奧運戰袍登羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）。（路透）

近年來備受傷勢折磨的「紅土之王」納達爾今天首度在法國網球公開賽首輪吞敗。表示不知道這是否為法網最後一舞的他說，巴黎奧運是眼前主要目標，但他已幾乎排除參賽今年溫網。

法新社報導，6月3日就滿38歲的納達爾（Rafael Nadal）今天以6比3、7比6（7比5）、6比3，敗給世界排名第4的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），吞下他自從2005年在法網初試啼聲就一舉奪冠以來，在法網出戰116場的僅僅第4敗。

這也是納達爾首度在法網首輪出局，再度引發外界關注他網球生涯的未來走向。

納達爾說：「我不知道這是不是我最後一次在這裡出現在各位面前。如果是的話，那麼你們太棒了。很難用言語描述我今天的感受，這是我最喜愛的地方。」

他表示：「未來難以名狀。我跟家人一道，這讓我很開心。身體感覺比兩個月前好，也許再過兩個月我會說，夠了，但是我現在還沒有這種感覺。」

或許納達爾明年不再征戰法網，但他今年7月仍會披奧運戰袍登羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）。

2008年北京奧運男單金牌、2016年里約奧運男雙金牌得主的納達爾告訴記者：「那（指奧運）是我主要目標。」

「我必須以適當方式準備好自己，試圖達到強健和充分準備的狀態。」

因傷所苦的這位前球王，去年1月至今只參加4項賽事，世界排名掉到275名，淪為非種子球員參加今年法網。

為臀傷所苦的納達爾說：「我身體陷入蠻荒狀態已有兩年之久，不曉得有什麼可以期待的。你知道嗎，某一天我醒來，發現有條蛇在咬我，另一天是隻老虎。」

他今天還幾乎排除參加今年溫布頓網球大賽的可能性，強調在奧運之前參加溫網不「明智」。

納達爾說：「奧運要再上紅土的話，看起來會很難轉換到草地。我不認為這樣做明智，在身體遭遇所有這些事情之後，現在進行大轉變去完全不同的場地上比賽，然後又馬上回到紅土。我現在不認為這是個正面的想法。」

生涯已經11度被迫退出大滿貫賽的納達爾，等到今年溫網開賽的時候，這數字很可能會變成12。他是2008年、2010年溫網金盃得主。

納達爾 巴黎奧運 法網

上一則

感傷…納達爾法網首輪出局 球王球后齊聚見證最後一舞？

延伸閱讀

感傷…納達爾法網首輪出局 球王球后齊聚見證最後一舞？

感傷…納達爾法網首輪出局 球王球后齊聚見證最後一舞？
38歲納達爾首輪落敗 法網神奇之旅可能到終點

38歲納達爾首輪落敗 法網神奇之旅可能到終點
網球／合計76歲的傳奇老將對決 墨瑞法網敗給瓦文卡坦言失望

網球／合計76歲的傳奇老將對決 墨瑞法網敗給瓦文卡坦言失望
政治歸政治 以巴雙方將遵循不把對立帶到巴黎奧運和平精神

政治歸政治 以巴雙方將遵循不把對立帶到巴黎奧運和平精神

熱門新聞

柯瑞的乾妹妹布琳克與大谷合影。 （截圖自道奇官方X）

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

2024-05-21 18:53
羽生結弦。（路透資料照片）

花滑／羽生結弦105天短命婚 傳「賠本拋售」1億日幣婚房

2024-05-19 22:21
約柯奇無緣衛冕FMVP。（路透）

NBA／連5年衛冕軍無緣分區冠軍賽 金塊主帥：聯盟規則讓連霸更艱難

2024-05-20 19:05
小鮑爾。 (美聯社)

NBA／黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

2024-05-21 23:33
道奇隊日本球星大谷翔平。(美聯社)

MLB／大谷翔平購入785萬豪宅 有電影院、三溫暖

2024-05-22 22:05
獨行俠隊唐西奇(右)26日攻下33分，還有7籃板、5助攻、5抄截。(美聯社)

NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

2024-05-26 23:23

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
4星座生活精彩好事多 天秤好運降臨、他們熱愛挑戰冒險

4星座生活精彩好事多 天秤好運降臨、他們熱愛挑戰冒險
債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位