法網／首輪出局 納達爾：現在還不覺得「夠了」

或許納達爾明年不再征戰法網，但他今年7月仍會披奧運戰袍登羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）。（路透）

近年來備受傷勢折磨的「紅土之王」納達爾 今天首度在法國網球公開賽首輪吞敗。表示不知道這是否為法網 最後一舞的他說，巴黎奧運 是眼前主要目標，但他已幾乎排除參賽今年溫網。

法新社報導，6月3日就滿38歲的納達爾（Rafael Nadal）今天以6比3、7比6（7比5）、6比3，敗給世界排名第4的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），吞下他自從2005年在法網初試啼聲就一舉奪冠以來，在法網出戰116場的僅僅第4敗。

這也是納達爾首度在法網首輪出局，再度引發外界關注他網球生涯的未來走向。

納達爾說：「我不知道這是不是我最後一次在這裡出現在各位面前。如果是的話，那麼你們太棒了。很難用言語描述我今天的感受，這是我最喜愛的地方。」

他表示：「未來難以名狀。我跟家人一道，這讓我很開心。身體感覺比兩個月前好，也許再過兩個月我會說，夠了，但是我現在還沒有這種感覺。」

或許納達爾明年不再征戰法網，但他今年7月仍會披奧運戰袍登羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）。

2008年北京奧運男單金牌、2016年里約奧運男雙金牌得主的納達爾告訴記者：「那（指奧運）是我主要目標。」

「我必須以適當方式準備好自己，試圖達到強健和充分準備的狀態。」

因傷所苦的這位前球王，去年1月至今只參加4項賽事，世界排名掉到275名，淪為非種子球員參加今年法網。

為臀傷所苦的納達爾說：「我身體陷入蠻荒狀態已有兩年之久，不曉得有什麼可以期待的。你知道嗎，某一天我醒來，發現有條蛇在咬我，另一天是隻老虎。」

他今天還幾乎排除參加今年溫布頓網球大賽的可能性，強調在奧運之前參加溫網不「明智」。

納達爾說：「奧運要再上紅土的話，看起來會很難轉換到草地。我不認為這樣做明智，在身體遭遇所有這些事情之後，現在進行大轉變去完全不同的場地上比賽，然後又馬上回到紅土。我現在不認為這是個正面的想法。」

生涯已經11度被迫退出大滿貫賽的納達爾，等到今年溫網開賽的時候，這數字很可能會變成12。他是2008年、2010年溫網金盃得主。