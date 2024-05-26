網球／合計76歲的傳奇老將對決 墨瑞法網敗給瓦文卡坦言失望

英國網球選手墨瑞26日在法網首輪止步。(歐新社)

月中剛過37歲生日的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），今年法網 單打旅程卻早早結束，他首輪就遭遇3座大滿貫瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），拚戰2小時又19分鐘後以4：6、4：6、2：6敗陣。

兩位大滿貫得主首輪就遭遇，成今年法網的話題對決之一，大會將兩位名將安排在中央球場壓軸場，美東時間今天下午登場，2015年打下法網金盃的瓦文卡自評打出「今年最佳表現」，直落3挺進第二輪。

「很失望，這一直是很艱辛、很辛苦的比賽，瓦文卡能打出很出色的內容，我也有預期他會表現很好，沒給我什麼機會。」單打「一輪遊」的墨瑞提到，希望自己能表現更好一些，不過就自己準備過程，對法網沒有設立太大期待，但首戰落敗仍遺憾。

瑞士網球選手瓦文卡26日擊敗對手，在法網晉級。(路透)

瓦文卡已經39歲，同期選手幾乎都已退役，首輪就碰同世代的墨瑞，他也承認是充滿情緒的一戰，「我們20年來交手過無數次，他是很不可思議的人，不可思議的球員，一名鬥士，我們對彼此都有滿滿尊敬。」

「我想我打出今年最佳一役，我打得很積極，非常開心有這樣的表現。」這位法網前冠軍說。