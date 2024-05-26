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高球／30歲美巡賽好手莫瑞離世 年初剛拿第2場冠軍

中央社／台北26日電
美國職業高爾夫好手莫瑞（Grayson Murray）驚傳過世。（路透）
美國職業高爾夫好手莫瑞（Grayson Murray）驚傳過世。（路透）

曾拿過2場美巡賽冠軍、年僅30歲的美國職業高爾夫好手莫瑞（Grayson Murray）今天驚傳過世。美巡賽主席摩納翰（Jay Monahan）證實，並表示所有球員都感到相當不捨。

美國職業高爾夫協會（PGA）正在進行的嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge）打完前3回合，台灣好手潘政琮以207桿暫並列第25名、俞俊安則並列第47名。莫瑞在首回合繳出68桿後就因身體不適而退賽，他的名字還放在成績榜最尾端，如今再也看不到他重返球場。

莫瑞從小就是出色的高爾夫球員，他從2006年起連續3屆贏得業餘的卡拉威青少年世界錦標賽冠軍，16歲時在美巡次級的光輝國際巡迴賽上首次晉級，成為有史以來第2年輕的晉級選手。

2016年莫瑞靠著在光輝國際巡迴賽年度獎金榜第2名，獲得了2016-17年美巡賽的全卡參賽會員資格；莫瑞在菜鳥球季就大爆發，不但拿到2017年的巴爾巴索錦標賽（Barbasol Championship）實現生涯首座美巡賽冠軍，賽季獎金更直逼150萬美元。

只可惜莫瑞接下來幾年因為憂鬱症、酒精成癮等問題陷入掙扎，直到去年他重新振作，拿到了2場光輝國際巡迴賽冠軍，順利重返今年美巡賽大舞台。

今年1月在夏威夷登場的索尼公開賽，莫瑞先在最後1洞抓下博蒂，將比賽逼入延長賽，接著又靠著1記40呎的超長博蒂推桿帶走勝利，實現生涯第2座美巡賽冠軍。

摩納翰受訪時表示：「我們全體會員都感到很哀傷也很悲痛，我也已經跟莫瑞的父母親聯繫過，他們堅持比賽要繼續進行，儘管這很困難，但我們會尊重他們的意願。」美巡賽和次級巡迴賽在本周賽事場邊都配備心理諮商師。

夏威夷 索尼 憂鬱症

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