網球／約克維奇羅馬網賽爆冷淘汰 曝被水瓶砸到後遺症

約克維奇敗給世界排名32的塔比洛。（新華社）

塞爾維亞網球名將約克維奇 今天在羅馬公開賽第3輪跌破外界眼鏡地敗給智利選手塔比洛後，形容自身狀況「令人擔心」。而兩天前他剛遭水瓶砸中頭部，引發噁心頭暈等症狀。

綜合法新社和路透報導，球王約克維奇（Novak Djokovic）今天打了不過67分鐘，便以2比6、3比6敗給世界排名32的塔比洛（Alejandro Tabilo）。這是塔比洛生涯首度打敗排名前十的競爭對手。

約克維奇不僅是坐擁24座大滿貫冠軍的好手，也曾在羅馬公開賽6度登頂。然而，塔比洛今天不僅破了本屆大會第一種子4個發球局，自己一個發球局都沒丟。

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

約克維奇表示，自己今天的表現可能與10日晚間與球迷互動時，頭部意外被一個水瓶砸到有關。富比世 （Forbes）網站報導指出，從球迷拍攝的現場影片判斷，這個水瓶似乎有相當重量，有可能是不鏽鋼材質。

他在賽後記者會上說，遭水瓶砸頭一事「對我影響真的很大。事後我有接受醫療，經歷了半個小時、一個小時的噁心、頭昏和流血」。

「我睡得還好，有頭痛現象。（事發）隔天，也就是昨天，都還好，所以我以為沒事。也許真的沒事，也許不然。」

「今天我在場上的感覺，就像穿著這雙球鞋的是一個完全不同的選手。每次擊球都少了韻律、沒了節奏，又欠缺平衡感。有點令人擔心。」

約克維奇同時表示，會在巴黎的法國公開賽開打前去接受掃描，「看看是怎麼一回事」。約帥目前除了遭水瓶砸頭讓人擔憂，狀態也很讓外界關注。

他本季迄今為止一冠未得，上一次他在法網 登場之前當季金盃零進帳要回溯到2018年，那一年他是等到溫布頓錦標賽才封王。

在今年法網再2個星期即將開打情況下，約克維奇承認，若想在法網完成兩連霸、拿下個人第25座大滿貫金盃，「各層面都必須更好，才有奪勝的機會」。