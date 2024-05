網球／約克維奇羅馬網賽爆冷淘汰 曝被水瓶砸到後遺症

塞爾維亞網球名將約克維奇 今天在羅馬公開賽第3輪跌破外界眼鏡地敗給智利選手塔比洛後,形容自身狀況「令人擔心」。而兩天前他剛遭水瓶砸中頭部,引發噁心頭暈等症狀。

綜合法新社和路透報導,球王約克維奇(Novak Djokovic)今天打了不過67分鐘,便以2比6、3比6敗給世界排名32的塔比洛(Alejandro Tabilo)。這是塔比洛生涯首度打敗排名前十的競爭對手。

約克維奇不僅是坐擁24座大滿貫冠軍的好手,也曾在羅馬公開賽6度登頂。然而,塔比洛今天不僅破了本屆大會第一種子4個發球局,自己一個發球局都沒丟。

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

