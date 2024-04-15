高球／伍茲名人賽墊底 舍夫勒2度稱王、笑納賽史最高獎金

高爾夫世界球王舍夫勒14日拿下第88屆美國名人賽冠軍，二度穿上綠夾克。(新華社)

高爾夫世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）今天在第88屆美國名人賽最終回合繳出68桿，並以4回合低於標準11桿的277桿，穿上生涯第2件冠軍綠夾克，笑納賽史最高360萬美元冠軍獎金。

近況出色的舍夫勒今天在最終回合強勢出擊，前9洞先抓3博蒂、吞下2柏忌，轉場後火力全開，再抓4鳥、僅吞1柏忌，順利拉開和其他選手的差距，最終以4桿之差奪冠。

舍夫勒在2018年轉入職業，但直到2022年2月才在鳳凰城公開賽（WM Phoenix Open），拿下他在美國職業高爾夫協會（PGA）巡迴賽生涯首座冠軍，而同年舍夫勒也以球王之姿首度穿上美國名人賽的冠軍綠夾克。

舍夫勒在最近這1個月手感火燙，今天奪冠後，也是他從3月10日以來4戰中的第3場勝利，唯一沒奪冠的那一場也以並列第2名作收。

根據有線電視新聞網（CNN）報導，27歲的舍夫勒是PGA史上第18位拿過2次以上名人賽冠軍的球員，而他第1個孩子的預產期原本就在這2周，賽前舍夫勒也說過，只要老婆突然臨盆，他隨時都會放棄名人賽直奔醫院。

舍夫勒賽後受訪時對著在家的老婆說道，「我要回家了，我會盡快回家，很難形容第2次穿上綠夾克的感覺是什麼，我也無法用言語來形容第1次當父親的感覺，總之，我會立刻回家陪老婆。」