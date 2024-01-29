澳網／14歲就離家 辛納摘冠感謝父母「從來不強迫我」

辛納曾是滑雪運動員。（美聯社）

義大利 22歲網球好手辛納（Jannik Sinner）在澳網 男單決賽先丟2盤後連追3盤，逆轉擊敗俄羅斯 名將梅德維夫（Daniil Medvedev），摘下生涯首座大滿貫冠軍。辛納坦言，人生變化之快始料未及，感謝父母給了選擇權，讓他嘗試喜歡的事。

新京報報導，在轉戰職業網球選手之前，辛納曾是滑雪運動員，得過義大利青少年滑雪冠軍，他14歲才開始系統練習網球，17歲參加挑戰賽，19歲拿到ATP（國際男子網球協會）冠軍，22歲獲得職業生涯首個大滿貫貫冠軍。

14歲那一年，辛納離開家鄉，開始獨立生活。他嘗試自己做飯，自己洗衣服。「對我來說，那段時間很艱難，畢竟讓一個14歲的孩子離開父母是很難的。」從另一個角度說，這也讓辛納快速成長。

在澳網男單頒獎典禮上，辛納感謝父母總是讓他選擇自己喜歡的項目，「小時候我會練習其他項目，他們從來不強迫我，給了我自由的空間，希望所有的孩子都能有這樣的自由。」

不管是滑雪還是打網球，父母從未給辛納任何壓力，他說這或許也是自己能拿到澳網冠軍的原因，「對我來說，他們就是最完美的父母。還有我的哥哥，他教會了我誠實，以及怎麼應對職業生涯。」