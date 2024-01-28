澳網／決戰「約帥殺手」辛納 梅德維夫：得做到100%

梅德維夫。（新華社）

2024年澳網 男單冠軍戰今開打，即將誕生全新的男單冠軍。年僅22歲的新星辛納（Jannik Sinner）26日在四強賽擊敗「十冠王」約克維奇 （Novak Djokovic），或將撼動當今男子網壇格局。義大利 人距離職業生涯首座大滿貫冠軍獎盃僅有一步之遙，而3號種子梅德維夫（Daniil Medvedev）是他衝冠之路上的最後一道阻礙。

辛納。（新華社）

本屆澳網，辛納銳不可當，四強賽挑戰世界第一，不落下風，以6：1、6：2、6：7（6）與6：3獲勝，為約克維奇在墨爾本公園長達33場的連勝畫上句號。「連勝終有一天會結束。雖然我打得不好，但我盡了全力，而且是輸給了一位很有可能贏下他首座大滿貫的球員。」約克維奇賽後說。

儘管從未闖進過任何大滿貫決賽，但辛納憑藉2023賽季的驚艷表現仍被視為奪冠熱門：加拿大大師賽捧杯、首次參加中網即折桂、維也納公開賽豪勝，以及在年底兩度贏下約克維奇。辛納和同為「00後」的兩屆大滿貫冠軍得主阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也被視為能夠終結「三巨頭」統治、開啟網球新時代的領軍人物。

與辛納相比，梅德維夫有更豐富的經驗，曾多次殺入大滿貫決賽。2021年美網，梅德維夫以三個6：4擊敗約克維奇，收穫職業生涯迄今唯一一座大滿貫獎盃。

在通往本屆澳網決賽的道路上，梅德維夫已三度被拖入五盤鏖戰。他說：「比起澳網開賽前，我的心理更強大了，因為我現在知道自己能達成一些我之前以為自己做不到的事。」

儘管梅德維夫在與辛納的此前九次交手中拿下了六場勝利，但義大利小將贏得了最近的三場。辛納的發球質量和進攻性都明顯提升，這讓俄羅斯名將不得不審慎思考爭冠戰術。

「最近那三場比賽，每場都很艱難。一場是兩盤搶七，另外兩場都打到三盤。當時接近賽季尾聲，我的狀態也不到100%，可能只在97%或96%。但面對辛納，你必須做到100%。」梅德維夫說。