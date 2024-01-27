澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網 女單決賽，中國21歲「金花」鄭欽文以3：6、2：6不敵衛冕冠軍、白俄羅斯 選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。儘管21歲的鄭欽文沒能創造奇蹟，但首奪大滿貫單打亞軍已經成為她職業生涯的重要里程碑，她的世界排名也將來到歷史性的第七位。

鄭欽文在賽後記者會上忍不住落淚，「現在我還沉浸在輸球的情緒中，在回顧自己哪些地方做得不好，難過要大於開心吧。」兩盤比賽中，鄭欽文都是早早就被對手破發；對於自己的表現，鄭欽文坦言「開局進入狀態太慢，也沒能夠打出自己的網球。」

鄭欽文在澳網決賽撐77分鐘後輸給莎芭蓮卡，未能跟隨李娜紀錄，惜拿女單亞軍。(美聯社)

10歲那年，第一次去美國的網球學校訓練時，鄭欽文被教練起了個英文暱稱──「Fire」（火），既是指她具有力量感與進攻性的球風，也概括了這個湖北小女孩風風火火的性格。

然而，僅靠力量與進攻並不能一直幫助鄭欽文取勝。從青少年賽場走向成人賽場，鄭欽文在一次又一次的受挫中了悟：「力量大是一種優勢，但如果你控制不好這種力量，不知道怎麼運用這種力量，它可能就會成為你的劣勢。」

比賽期間有「迷信」 鄭欽文要吃一樣的東西

球場上如此，生活中亦然。鄭欽文逐漸發現，球員在場內和場外的狀態存在某種「連接」：如果在場外保持平和，那麼在場內比賽時會更有耐心，能多跟對手相持。

「我現在盡量使自己保持比較平靜穩定（的心態），但同時在球場上也不失進攻的犀利，我也還在慢慢地尋找怎樣做到最好的自己。」

比賽時，鄭欽文會用一切方式找到自己的狀態。澳網期間，她曾向媒體透露過自己的一些「小迷信」：「比如說要吃一樣的東西，做很多一樣的東西，每天去球場坐的車位置必須是一樣的，什麼都得是一樣的，很多很瘋狂的小細節。」

鄭欽文認為自己可以打得更好。(路透)

與此同時，為了保持內心的專注與寧靜，鄭欽文做出了很多「簡單直接」的選擇。例如，比賽期間，酷愛吃辣的她會儘量保持清淡飲食，以避免刺激性食物對身體狀態帶來影響；她也會選擇主動遠離社交網絡，以避免情緒的波動。

「我覺得我的心境還沒有強大到可以完全忽略這方面的因素，所以我選擇物理屏蔽，這是對我來說最簡單的方式。」

簡單直接，是鄭欽文的行事風格。而這背後，是對網球全然的熱忱。唯有明確心中最重要的事，才能在面對選擇時毫不猶豫。

2019年底，鄭欽文去往西班牙訓練。因為疫情 緣故，不少球員選擇回國，但鄭欽文堅持在海外繼續訓練。其父鄭建坪說，西班牙疫情嚴重時，訓練場從每天早上7點起開始管制。為此，鄭欽文有4個月左右的時間，都是從早上4點半起床訓練，練到7點結束。

「這樣的堅持，給了我們彎道超車的機會。」鄭建坪說。

2020年8月，網球賽事恢復。這之後的一年多時間裡，鄭欽文參加了近30項比賽，這個數字意味著她幾乎沒有休息。為降低感染新冠的風險，她的團隊選擇開車出行，最遠的一次，在路上就花了22個小時。

「想起來這簡直不可思議，我在車裡待了一天半，僅僅是為了打一站比賽。我不想在首輪就被淘汰，接著再開22個小時回家，我想取得一些成績，不讓這些辛苦白費。」鄭欽文說。

賽後落淚 鄭欽文懊悔沒表現更好

澳網女單決賽後，鄭欽文在球場一側用一條毛巾捂住了痛哭的自己。賽後記者會上，這個一向樂觀開朗的女孩也一度哽咽。

「（心情）確實挺複雜的，因為我總覺得自己可以做得更好，但是我今天沒做到，然後可能我覺得責怪自己責怪得比較多，也是需要時間去冷靜一下。」

鄭欽文認為自己可以打得更好。(路透)

事實上，失敗的痛苦，是每位職業運動員必定要遇到的困擾。鄭欽文曾表示，在之前的一段時間裡，每輸一場比賽，她幾乎都會落淚。「為什麼剛剛沒能表現得再好一點？」通常是她腦海中最難消散的懊惱。

澳網頒獎儀式和賽後記者會的鏡頭裡，鄭欽文表情中的遺憾與失落極易被察覺。「我覺得拿到冠軍才算符合我的預期，但是沒拿到，然後就說明我確實還有很多不足需要改進。」

「或許，我必須要在網球上多下功夫，在心理狀態和個人狀態上多下功夫，才能釋然。因為如果輸了，那這背後一定有原因，我們必須要努力找出原因……我想，我可以從今天的失敗中學到更多，只希望下次重回澳網時，我能成為一個更好、更強的網球運動員。」

在本屆澳網8強賽後，曾有記者向鄭欽文提問：「想對小時候的自己說些什麼？」

而鄭欽文的回答，或許恰好能用來激勵此刻的她：「你所有付出的努力肯定都是值得的，要好好多多享受過程，因為一切都會來的。」