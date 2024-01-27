澳網／爆冷出局 約克維奇：連勝終會結束

約克維奇6年來在澳網創下的33場連勝紀錄終結。（歐新社）

澳網 男單四強賽中，頭號種子約克維奇 （Novak Djokovic）26日不敵義大利 小將辛納（Jannik Sinner），結束在墨爾本公園的33連勝。這位澳網「十冠王」表示，自己並沒有發揮出最佳水平，連勝結束的這一天終究會到來。

整場比賽，辛納轟出9記愛司，11次獲得破發點。而約克維奇一個破發點都沒有拿到，非受迫性失誤則高達54個。

約克維奇說：「連勝終有一天會結束。雖然我打得不好，但我盡了全力，而且是輸給了一位很有可能贏下他首座大滿貫的球員。墨爾本是一座非常特別的城市，澳網也是我職業生涯迄今為止表現最好的大滿貫。我希望我能有機會回來，至少再打一次球、再經歷一次情緒衝擊。」

約克維奇表示對自己「糟糕的表現」感到震驚，稱這可能是他記憶中表現最差的大滿貫比賽之一。

他說：「辛納在各個方面都發揮得比我好。我也試過、拚過，比如在第三盤稍微找回狀態，挽回賽點，打了個不錯的搶七。但是進入到第四盤，又不行了。我在1：2落後時進入第四局，本來領先，結果又輸掉了。感覺在場上有點處於下風。我今天整體的表現都不佳。」

他最後補充，「現在是新賽季的開始，只不過和以往不太一樣。以前，我常常以澳網奪冠來開啟新賽季。今年雖然不太一樣，但事已至此。這屆澳網只是沒有打出我平時的或者我自己期待的水準而已，並不意味著走下坡路。」

此外，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）26日擊敗德國澤瑞夫（Alexander Zverev），生涯第3度挺進到澳網決賽，對於今年一路打得相當艱辛，梅德維夫也直言，這對於他的精神是相當大的考驗，但也因此讓他變得比這次澳網前更加強大。

梅德維夫說：「我的精神狀態是百分之百的，這讓我變得比這次澳網前更加強大，讓我覺得我有能力做到一些我過去沒有達成過的事情，因為我過去晉級決賽之路從來沒有像這次這樣。