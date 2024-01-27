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澳網／莎巴蓮卡拚女單衛冕 鄭欽文決賽前屏蔽社交媒體

世界新聞網／輯
鄭欽文。(新華社)
鄭欽文。(新華社)

澳網27日迎來女單決賽，衛冕冠軍莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）對決中國00後「小花」鄭欽文。鄭欽文和莎巴蓮卡僅有一次交手紀錄，在去年美網8強賽中，中國「金花」以1：6、4：6告負。

「我會物理屏蔽社交媒體，專心恢復。」鄭欽文說。談到決賽對手莎巴蓮卡，鄭欽文坦言，這是李娜奪冠路上都沒有遇到過的發球大砲型對手。「但決賽也是要看誰發揮更好，還是要打打看。」鄭欽文說。

澳網進入決賽後，鄭欽文收到了父母和親友的祝福。「我爸爸給我發來一長段語音，表達了他的喜悅和激動。不過我還是要控制好自己的情緒。我還沒有到慶祝的時候，我還有一場戰役要打。我很期待接下來的比賽。其實除了爸媽，還有好友，慶祝的短信太多了，我沒有回。我盡力不受社交媒體影響，所以我選擇了物理屏蔽，不去看社交媒體。」

談到即將到來的決賽，鄭欽文坦言，肯定會是一場非常激烈的較量。「莎巴蓮卡肯定是澳網的奪冠最大熱門。她的發球是最好的，也有最有力的正手、反手。她確實是非常強大的對手。」鄭欽文也將自己第一次大滿貫決賽和李娜的決賽進行對比。「我之前看李娜的決賽不下10遍，她在兩次決賽，都沒有遇到發球大砲型的對手，而莎巴蓮卡發球和底線是目前網壇最重的，沒有之一。」

另一方面，鄭欽文坦言，到了決賽，挑戰對雙方都是最高級別。「大家都會面對最大的壓力考驗。誰能更好地處理壓力，誰就能打出更好的表現。這也是我要應對的挑戰。我會努力應對，享受決賽，打好比賽。」

對鄭欽文來說，決賽的考驗不僅關係到她的職業生涯，也關係到中國網球的新一代，如何看待自己。「現在我想努力成為新一代心中的榜樣，成為一個專注、優秀的人。」

澳網

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