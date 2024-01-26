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澳網／單屆3次5盤勝晉決賽 梅德維夫：我比賽前更強大

記者劉肇育／即時報導
梅德維夫與澳網男單冠軍只差一步。（美聯社）
梅德維夫與澳網男單冠軍只差一步。（美聯社）

俄羅斯網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天在澳網男單4強賽，進行個人本屆賽事的第3場5盤大戰，最終以輸二贏三逆轉擊敗德國澤瑞夫（Alexander Zverev），生涯第3度挺進到澳網決賽，對於今年一路打得相當艱辛，梅德維夫也直言，這對於他的精神是相當大的考驗，但也因此讓他變得比這次澳網前更加強大。

身為今年澳網男單晉級之路最艱辛的球員，梅德維夫包括昨天與澤瑞夫5盤、4小時18分鐘賽事在內，本屆賽事前6場比賽有3場打了5盤，其中在第二輪與芬蘭選手魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori）之戰，更是打到墨爾本當地時間凌晨3點多才勝出。

不過這些辛苦都在昨天擊敗澤瑞夫，生涯第3度闖進到澳網男單決賽後得到回報，梅德維夫說：「我的精神狀態是百分之百的，這讓我變得比這次澳網前更加強大，讓我覺得我有能力做到一些我過去沒有達成過的事情，因為我過去晉級決賽之路從來沒有像這次這樣。」

但梅德維夫也強調，接下來決賽的對手辛納（Jannik Sinner），將是他必須以百分之百狀態來面對的球員，尤其雙方最近3度交手都由辛納拿下勝利，不過梅德維夫將是第6度站上大滿貫決賽舞台，與首度打進決賽的辛納相比，有著絕對的經驗優勢。

談到決賽的對手時，梅德維夫說：「他現在比以前變得更好了，這一切都是從他在加拿大拿下冠軍開始。我希望我過去的爭冠經驗能夠對我有所幫助，第一次打決賽對於每個人來說肯定都會有不同感受，我不知道辛納是怎麼想，但我會奮力一搏，為我的生命而戰，最終就看看誰會贏吧。」

澳網 德國 俄羅斯

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