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澳網／約克維奇4強淘汰 義大利新星辛納挺進冠軍賽

記者劉肇育／綜合報導
約克維奇止步澳網四強。（路透）
約克維奇止步澳網四強。（路透）

挑戰澳網生涯第11冠的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在澳網男單4強賽遭遇第4種子的義大利好手辛納（Jannik Sinner），最終以1：6、2：6、7：6（8：6）、3：6敗下陣來，生涯首度在澳網男單4強賽吞下敗仗。

過去4屆參賽全都拿下男單冠軍的約克維奇，今年將挑戰生涯第11冠以及大滿貫生涯第25冠，在4強賽前他幾乎沒有遭遇來自對手的太多抵抗，有2場比賽還是以直落三擊敗對手勝出。

不過今天面對年僅22歲的義大利新星辛納，約克維奇卻陷入苦戰，在前兩盤賽事中就遭到對手4度破發，在僅拿下3局的情況下，讓辛納以6：1、6：2取得聽牌優勢。

第三盤約克維奇雖然成功守住自己所有的發球局，但也遲遲無法攻破辛納的發球局，讓雙方一路打進到搶七，約克維奇才以8：6驚險扳回一城，其中包括化解了辛納的一次賽末點，將比賽帶入第四盤。

但第四盤辛納依舊沒有給約克維奇反撲的機會，在第4局再度破發得手，最終更在第9局發球局中順利以6：3關門，成為史上首位在澳網男單4強賽擊敗約克維奇的球員，在過去10度打進到澳網4強賽中，約克維奇最終都能摘冠，至於辛納則是生涯首度闖進到大滿貫決賽。

辛納晉級男單冠軍戰。（路透）
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澳網 約克維奇 義大利

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