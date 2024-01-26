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澳網／謝淑薇逆轉勝奪混雙首冠 周日再爭女雙金盃

記者劉肇育／綜合報導
謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基奪下本屆澳網混雙冠軍。（路透）
謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基奪下本屆澳網混雙冠軍。（路透）

台灣網球「一姐」謝淑薇今年澳網在混雙與女雙賽事都闖進決賽，26日的混雙決賽中，她與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）面對第二種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski），最終以6：7（5：7）、6：4、11：9逆轉搶下個人生涯首座混雙冠軍，也是謝淑薇的第7座大滿貫冠軍。

首度挺進到大滿貫混雙決賽的謝淑薇，過去曾在澳網、溫網和美網都挺進到4強賽，而今年澳網他與傑林斯基以第三種子身份一路過關斬將，挺進到決賽，創下個人大滿貫混雙最佳成績，並有機會挑戰生涯大滿貫混雙首冠。

冠軍賽面對曾攜手在2021年、2022年完成溫網混雙2連霸的卡胡琪／斯庫普斯基，謝淑薇／傑林斯基儘管在混雙奪冠數上屈居下風，但雙方打出一場激戰，在卡胡琪／斯庫普斯基於第7局率先破發並取得領先後，謝淑薇／傑林斯基在第10局也靠著對手雙發失誤回破發，雙方也一路纏鬥至搶七，最終則是讓卡胡琪／斯庫普斯基以7：5率先拿下第一盤。

第二盤兩組人馬在比賽前段依舊展開保發大戰，儘管卡胡琪／斯庫普斯基在第6局率先破發，但謝淑薇／傑林斯基接下來狂拉尾盤，連破帶保連拿4局逆轉搶下第二盤，也將比賽帶入超級搶10。

超級搶10謝淑薇／傑林斯基一度連得4分取得4：0領先，但卡胡琪／斯庫普斯基隨後將比數追近，更靠著斯庫普斯基的兩記強勁發球率先取得冠軍點，但謝淑薇關鍵時刻的網前攻勢先是化解了對手的冠軍點，緊接著傑林斯基的扣殺也幫助台波組合取得第一個冠軍點，最終謝淑薇／傑林斯基也以11：9逆轉勝出，搶下混雙冠軍，並取得8萬2500澳幣的冠軍獎金。

謝淑薇也成為繼詹詠然後，再一位在大滿貫賽場上高捧混雙金盃的台灣球員，在結束混雙賽事後，謝淑薇周日也將與女雙搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens）攜手在冠軍賽出擊，挑戰台灣史上首位在單屆大滿貫賽事拿下兩座冠軍的球員。

謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基奪下本屆澳網混雙冠軍。（美聯社）
謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基奪下本屆澳網混雙冠軍。（美聯社）

謝淑薇 澳網 比利

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