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網球／繼李娜之後 中國鄭欽文殺進澳網女單決賽

世界新聞網／輯
1月25日，鄭欽文晉級澳網女單決賽。（新華社）
1月25日，鄭欽文晉級澳網女單決賽。（新華社）

澳網女單四強賽，12號種子、中國選手鄭欽文以兩個6：4力克烏克蘭選手雅斯特雷姆斯卡（Dayana Yastremska），成為李娜之後中國第二位闖入大滿貫單打決賽的選手。

鄭欽文將在決賽中挑戰衛冕冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），「決賽肯定會非常激烈，莎芭蓮卡是巡迴賽擊球最好的球員之一，她有最強大的發球，最好的正手和反手。」半決賽後，鄭欽文對莎芭蓮卡不吝溢美之詞。「我的夢想也不光是進入決賽，我（離奪冠）只差一步了，但這一步卻可以非常遙遠，我還沒有到達最後的終點，還得繼續加油。」

成為李娜之後的又一位世界排名前十和大滿貫決賽選手，鄭欽文首先感謝了球迷，在她眼裡，由於全場眾多的中國觀眾，自己甚至有種在中國比賽的感覺。

李娜曾出現在澳網賽場，和鄭欽文面對面的互動，「對於我這一代中國選手，李娜意味著很多，她是第一個贏得大滿貫的人，為亞洲女球員贏得了不可思議的成就，也給了像我這樣的孩子希望。」

鄭欽文說「當李娜贏下大滿貫之後我就覺得，原來我們中國人、亞洲人也可以在網球項目上表現出色，也可以有機會和頂尖選手較量。在她之前，你會覺得那個舞台是遙不可及的，但在她之後你就會發現原來這也是可以達到的，她把不可能變成了可能。」

然而，面對莎芭蓮卡，鄭欽文勝算不大，「夢想肯定是要有的，有了夢想，才能充滿期待地去面對每一天的生活。」

澳網 烏克蘭

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