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澳網／21歲「金花」鄭欽文闖4強 挑戰李娜紀錄…澤瑞夫復仇小蠻牛

體育新聞組／綜合報導
鄭欽文是大會12種子，她被澳網封為「逆轉女王」，除上演後來居上戲碼，她首輪也是輸掉首盤再連趕2局。（新華社）
鄭欽文是大會12種子，她被澳網封為「逆轉女王」，除上演後來居上戲碼，她首輪也是輸掉首盤再連趕2局。（新華社）

21歲的中國大陸女將鄭欽文成新一代「金花」代表，25日澳網女單，她以6：7（4：7）、6：3、6：1擊敗俄羅斯卡林絲卡雅（Anna Kalinskaya），生涯首闖大滿貫4強，有機會挑戰前輩李娜2014年登頂的成績。

來源：X平台

鄭欽文是大會12種子，她被澳網封為「逆轉女王」，除8強賽後來居上，她首輪也是輸掉首盤再連趕兩盤。這場勝利使她成為中國史上第4位打進大滿貫4強的女將，前3位分別是晏紫、李娜和彭帥，其中李娜更是10年前的澳網冠軍，今年也受邀重回墨爾本參加表演賽，鄭欽文第三輪奪勝後兩人還留下世代合影。

鄭欽文說：「我真的很開心，也非常興奮，這是我第一次打進4強，真的很高興。」

這場勝利也代表中國「金花」下周的世界排名將首度進入世界前10，她笑說：「這對我是個好消息，也是另外的動力。去年澳網，我說我希望進入世界前10，一年之後，我在這裡。」

來源：X平台

男單8強賽則上演復仇大戰，德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）以6：1、6：3、6：7（2：7）、6：4擊敗西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），報了去年美網8強賽被淘汰的仇。

阿爾卡拉斯名列澳網第2種子，但想挑戰塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的目標遭澤瑞夫粉碎，德國「金童」前兩盤表現近乎完美，儘管第三盤「搶7」失守，第四盤把握住關鍵破發，搶下3小時又5分鐘大戰勝利，雙手握拳怒吼慶祝。

比賽結束時間已超過凌晨1點，澤瑞夫說：「我和世界最好之一的球員碰頭，他前兩年世界排名都在前2，前兩盤打完我忍不住會想『這是真的嗎？』」大傷回歸的澤瑞夫笑說，很開心最終真的迎接勝利，晉級最終4強。

澳網 阿爾卡拉斯 德國

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