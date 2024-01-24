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澳網／約帥搶七激戰 還能抽空「飛吻」壞小子

體育新聞組／綜合報導
約克維奇率先搶下4強門票，離生涯第25座大滿貫只差2勝。（歐新社）
約克維奇率先搶下4強門票，離生涯第25座大滿貫只差2勝。（歐新社）

尋求澳網第11座金盃的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），23日8強賽以7：6（7：3）、4：6、6：2、6：3拍下美國好手弗里茲（Taylor Fritz），率先搶下4強門票，且首盤「搶7」激戰時還有心情朝講評的地主名將「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）送飛吻，逗樂中央球場球迷。

來源：X平台

約帥4強門票拿得並不輕鬆，面對列12種子的對手，歷時3小時又45分鐘才打下對戰9連勝。

賽後約帥接受基里洛斯場中訪問，他提到，眾所皆知弗里茲的強項是發球，不過自己第3盤開始發球表現也很好，離生涯第25座大滿貫只差2勝的他笑說：「我愛司發得比他還多，我有點驚訝。」

約克維奇第3盤就發出7記「愛司」，全場20記也優於弗里茲的16記。

此外，「台灣一姐」謝淑薇23日混雙8強賽，只花57分鐘就和波蘭搭檔傑林斯基以6：2、6：3拍下美國梅莉雪／德國卡拉維茲，晉級4強追平個人大滿貫混雙紀錄；名列第3種子的兩人是首度合作，傑林斯基笑說已數不清謝淑薇拿過幾座雙打金盃，「希望這次能再為妳增添一座冠軍！」

謝淑薇今年澳網「3線出擊」，單打會外賽止步，女雙和2021年奪下溫布頓金盃的比利時搭檔梅騰絲再合體，名列第2種子的台比組合也闖8強，將和列第9種子的荷蘭素爾絲／巴西史蒂芬妮爭另一張4強門票。

謝淑薇 澳網 約克維奇

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