澳網／莎芭蓮卡4強戰高芙 要報美網之仇

白俄羅斯雅莎蘭卡強勢晉級4強。（美聯社）

今年澳網 女單冷門不斷，尋求衛冕的白俄羅斯 莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）倒是一路挺進，23日8強面對前法網冠軍、捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova），莎芭蓮卡只花71分鐘就以6：2、6：3強勢晉級，4強賽將強碰去年美網首度奪下大滿貫的美國新星高芙（Coco Gauff）。

名列第2種子的莎芭蓮卡，目前5戰都是直落2勝出，且合計只失掉16局，展現強烈衛冕氣勢；奪勝後，她也成為本世紀第3位連續6場大滿貫至少打進4強的選手，加入美國前輩卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）和小威廉絲（Serena Williams）行列。

早莎芭蓮卡一步晉級的高芙，經過3小時8分鐘激戰，辛苦以7：6（8：6）、6：7（3：7）、6：2擊敗烏克蘭 對手柯莉塞娃（Marta Kostyuk），連同去年美網在內已拉出大滿貫12連勝。

19歲的高芙首盤陷入局數1：5絕對落後，但瓦解對手2個破末點，反在「搶7」先下一城。

「當然有些時候你1：5落後時，不會期待能贏下這盤，我相信每一分、每一局都很重要，最終比數開始愈來愈近。」獲勝後開心在球場跳舞的高芙說。

列第4種子的高芙過去和莎芭蓮卡已對戰6次，高芙取得4勝2敗優勢，最近一次就是去年美網決賽，高芙在3盤大戰登頂，迎接生涯第一座大滿貫金盃。