我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

澳網／莎芭蓮卡4強戰高芙 要報美網之仇

記者曾思儒／綜合報導
白俄羅斯雅莎蘭卡強勢晉級4強。（美聯社）
白俄羅斯雅莎蘭卡強勢晉級4強。（美聯社）

今年澳網女單冷門不斷，尋求衛冕的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）倒是一路挺進，23日8強面對前法網冠軍、捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova），莎芭蓮卡只花71分鐘就以6：2、6：3強勢晉級，4強賽將強碰去年美網首度奪下大滿貫的美國新星高芙（Coco Gauff）。

名列第2種子的莎芭蓮卡，目前5戰都是直落2勝出，且合計只失掉16局，展現強烈衛冕氣勢；奪勝後，她也成為本世紀第3位連續6場大滿貫至少打進4強的選手，加入美國前輩卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）和小威廉絲（Serena Williams）行列。

早莎芭蓮卡一步晉級的高芙，經過3小時8分鐘激戰，辛苦以7：6（8：6）、6：7（3：7）、6：2擊敗烏克蘭對手柯莉塞娃（Marta Kostyuk），連同去年美網在內已拉出大滿貫12連勝。

19歲的高芙首盤陷入局數1：5絕對落後，但瓦解對手2個破末點，反在「搶7」先下一城。

「當然有些時候你1：5落後時，不會期待能贏下這盤，我相信每一分、每一局都很重要，最終比數開始愈來愈近。」獲勝後開心在球場跳舞的高芙說。

列第4種子的高芙過去和莎芭蓮卡已對戰6次，高芙取得4勝2敗優勢，最近一次就是去年美網決賽，高芙在3盤大戰登頂，迎接生涯第一座大滿貫金盃。

白俄羅斯 澳網 烏克蘭

上一則

NBA／公鹿無預警換帥 傳瑞佛斯掌兵符

下一則

NBA／詹皇組「復仇者聯盟」征奧運 柯瑞、安比德響應

延伸閱讀

澳網／一日兩戰女雙先闖4強 謝淑薇締造超狂紀錄

澳網／一日兩戰女雙先闖4強 謝淑薇締造超狂紀錄
澳網／和「壞小子」送飛吻 約克維奇4強就位

澳網／和「壞小子」送飛吻 約克維奇4強就位
網球／弗里茨澳網爆冷擊敗西西帕斯 網紅女友兌現承諾吃一物

網球／弗里茨澳網爆冷擊敗西西帕斯 網紅女友兌現承諾吃一物
澳網／超神速 謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

澳網／超神速 謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

熱門新聞

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

2024-01-21 19:27
美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

2024-01-17 17:20
2015年世界冠軍肖恩·巴伯去世。（路透）

撐竿跳／加拿大世界冠軍在德州去世 年僅29歲

2024-01-19 22:18
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

2024-01-17 20:13
泰勒絲的戀情，意外刺激NFL球賽收視率。(美聯社)

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

2024-01-21 03:15
阿爾卡拉斯生涯首度打進澳網16強。(歐新社)

澳網／18歲中國小將第三盤退賽 「小蠻牛」只失2局闖16強

2024-01-20 02:02

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情