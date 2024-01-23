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澳網／超神速 謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。（新華社資料照片）
謝淑薇。（新華社資料照片）

22日只花58分鐘就拿到澳網混雙8強門票，我國女網「一姊」謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）23日延續勝場，且同樣花不到1小時就直落2拍下美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／德國卡拉維茲（Kevin Krawietz），4強門票到手。

台波組合列大會第3種子，23日在墨爾本公園副球場瑪格麗特・考特球場（Margaret Court Arena）上陣，第3局第1分傑林斯基展現柔軟手感，網前切球直接落到對角邊線，讓對手望球興嘆，謝淑薇也雙手高舉做出膜拜動作，讚賞搭檔的精采表現。

第3種子第3局率先破發，第5局再度破發成功，第6局傑林斯基更是「愛司」連發，只花4球就去得局數「聽牌」優勢，讓謝淑薇再度和隊友膜拜；連下5局的第3種子沒浪費時間，第8局謝淑薇的發球局順利拿下，以6：2先下一城。

第二盤台波組合在對手前兩個發球局各逼出2個破發點，但都沒掌握機會，不過第7個在6個破發點完成突破，加上第9局再度破發，直接以6：3迎接4強門票。

只花57分鐘就迎接勝利，謝淑薇笑說，第一次搭檔就能打進4強，儘管還沒結束但已經是很棒成績，「希望我們能持續前進！」

謝淑薇也分享，場上彼此會互相提醒保持冷靜、享受比賽；傑林斯基回應，謝淑薇是優秀選手，雙打冠軍不計其數，「希望這次能再為妳增添一座冠軍。」

謝淑薇今年澳網3線出擊，單打會外賽止步，女雙和2021年奪下溫布頓金盃的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再合體，台比組合名列第2種子，前天第三輪逆轉勝闖進8強，下戰將和列第9種子的荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）爭4強門票。

謝淑薇 澳網 德國

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