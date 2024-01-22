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澳網／賞對手鴨蛋「小蠻牛」阿爾卡拉斯強勢晉級8強

記者曾思儒／即時報導
世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯闖進澳網男單8強。(歐新社)
世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯闖進澳網男單8強。(歐新社)

前一戰只讓對手拿下2局，世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天澳網第四輪再打出強勢表現，他只花1下時又49分鐘就以6：4、6：4、6：0拍下塞爾維亞對手凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），生涯首度打進澳網8強，下戰將對決德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）。

阿爾卡拉斯上一戰面對中國18歲小將商竣程，前兩盤各只失1局，第三盤才打1局商竣程就因傷退賽，比賽只進行66分鐘。今天阿爾卡拉斯沒被逼出任何破發點，第三盤還賞給對手「鴨蛋」，他表示對手身體可能不是最佳狀態，且自己試著不斷把凱柯曼諾維奇逼到極限，打出一場很好的比賽。

不同於「小蠻牛」前一場快速晉級，凱柯曼諾維奇第三輪和美國保羅（Tommy Paul）大戰五盤，歷時近4小時才晉級，休息一天後再碰阿爾卡拉斯，生涯大滿貫成績仍停在第四輪。

20歲的阿爾卡拉斯去年澳網因傷缺席，今天回歸不斷推進在墨爾本的最佳成績，今天賽後他透露，提早兩周到墨爾本備戰，這裡感覺已經像是另個家，且他每戰前都會「吃壽司」，像是自己賽前儀式。

8強將對決澤瑞夫，阿爾卡拉斯提到，對手剛打完一場辛苦的比賽，期待下一站雙方展現百分百狀態，帶給球迷一場精彩比賽。

澤瑞夫今天在副球場瑪格麗特·考特球場出賽，他和英國「一哥」諾里（Cameron Norrie）大戰4小時又5分鐘，才以7：5、3：6、6：3、4：6、7：6（10：3）晉級，賽後受訪還和球迷一起唱生日快樂歌給壽星爸爸，場面十分溫馨。

阿爾卡拉斯 澳網 德國

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