我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

南加爾灣生猛「零元購」 靠這招一秒得手

澳網／英國甜心又笑了 美網前冠軍瑞度卡努直落2過頭關

記者曾思儒／即時報導
「英國甜心」瑞度卡努。（美聯社）
「英國甜心」瑞度卡努。（美聯社）

3年前美網寫下灰姑娘奪冠旅程的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），奪下生涯第一座大滿貫後受苦無代表作，加上傷勢不斷，沒能再複製驚奇旅程；今年澳網她首輪倒是打得強勢，以6：3、6：2拍下美國蘿傑絲（Shelby Rogers），再度綻放甜美笑容。

21歲的瑞度卡努去年就因傷錯過3場大滿貫，加上手腕和膝蓋動刀，將近8個月不曾參賽，世界排名也落到目前的296位。

回歸大滿貫賽場，瑞度卡努今天展現十足壓制力，全場沒被逼出任何破發點，只花1小時又16分鐘就以直落2闖關。

去年打進澳網決賽的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），今天也展現抗壓性，面對捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），芮芭奇娜首盤瓦解對手3個盤末點，且是在「搶7」從3：6落後下連趕5分逆轉，以7：6（8：6）、6：4迎接勝利。

世界排名高居第3的芮芭奇娜，澳網前才摘下布里斯本女網賽金盃，決賽更賞給去年澳網冠軍、白俄羅斯名將雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），澳網再開出紅盤，本季打出7勝1敗的亮眼成績。

澳網 瑞度卡努 白俄羅斯

上一則

澳網／拍下37歲老將 「小蠻牛」回歸墨爾本強勢晉級

延伸閱讀

澳網／拍下37歲老將 「小蠻牛」回歸墨爾本強勢晉級

澳網／拍下37歲老將 「小蠻牛」回歸墨爾本強勢晉級
澳網／慢熱球后拍下前冠軍 斯威雅蒂：感覺不太對勁

澳網／慢熱球后拍下前冠軍 斯威雅蒂：感覺不太對勁
澳網／老將落難日 墨瑞、瓦文卡、大坂直美一輪遊

澳網／老將落難日 墨瑞、瓦文卡、大坂直美一輪遊
澳網／產後首場大滿貫一輪遊 大坂直美：我盡力打出最好表現了

澳網／產後首場大滿貫一輪遊 大坂直美：我盡力打出最好表現了

熱門新聞

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
許德敬在美國跳出平台灣室內男子撐竿跳紀錄。

田徑／出自台撐竿跳世家 許德敬在美「飛過」台灣紀錄

2024-01-13 22:55
麥登、大谷翔平。（路透）

MLB／談大谷與道奇佛系合約 前天使教頭：他真的很特別

2024-01-09 03:23
林書豪帶著腳踝傷勢出賽並砍進致勝三分球。（圖／新北國王提供）

籃球／帶傷飆進致勝三分球 林書豪表現對手教頭也喊讚

2024-01-10 19:13
柯瑞近日陷入低潮，勇士戰績也跌至西區第12。（歐新社）

NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」

2024-01-11 01:30
前芝加哥公牛隊球員哈波安慰前克勞瑟遺孀。（美聯社）

NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥

2024-01-14 01:15

超人氣

更多 >
紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值
3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意

3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂