澳網／英國甜心又笑了 美網前冠軍瑞度卡努直落2過頭關

「英國甜心」瑞度卡努。（美聯社）

3年前美網寫下灰姑娘奪冠旅程的「英國甜心」瑞度卡努 （Emma Raducanu），奪下生涯第一座大滿貫後受苦無代表作，加上傷勢不斷，沒能再複製驚奇旅程；今年澳網 她首輪倒是打得強勢，以6：3、6：2拍下美國蘿傑絲（Shelby Rogers），再度綻放甜美笑容。

21歲的瑞度卡努去年就因傷錯過3場大滿貫，加上手腕和膝蓋動刀，將近8個月不曾參賽，世界排名也落到目前的296位。

回歸大滿貫賽場，瑞度卡努今天展現十足壓制力，全場沒被逼出任何破發點，只花1小時又16分鐘就以直落2闖關。

去年打進澳網決賽的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），今天也展現抗壓性，面對捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），芮芭奇娜首盤瓦解對手3個盤末點，且是在「搶7」從3：6落後下連趕5分逆轉，以7：6（8：6）、6：4迎接勝利。

世界排名高居第3的芮芭奇娜，澳網前才摘下布里斯本女網賽金盃，決賽更賞給去年澳網冠軍、白俄羅斯 名將雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），澳網再開出紅盤，本季打出7勝1敗的亮眼成績。