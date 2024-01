澳網／拍下37歲老將 「小蠻牛」回歸墨爾本強勢晉級

世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 (Carlos Alcaraz),16日在中央球場迎接澳網 首戰,面對今年男單會內賽第3年長的法國老將賈斯蓋(Richard Gasquet),首盤「小蠻牛」雖被逼到「搶7」,但搶下首盤後就展現壓制力,後兩盤只讓對手拿下3局,以7:6(7:5)、6:1、6:2迎接勝利。

20歲的阿爾卡拉斯去年因傷缺席澳網,但接續3場大滿貫至少都打進4強,溫布頓更高捧金盃,加上2022年美網冠軍,是網壇當紅炸子雞。

今年以第2種子身分參賽,阿爾卡拉斯首戰安排在澳網第3日中央球場的壓軸場,他和2003年就參加澳網的賈斯蓋正面對決,首盤雙方互保發球局,阿爾卡拉斯「搶7」在4:5落後下連趕3分先下一城,第二盤馬上破發成功,第三盤更是連拿4局,最終在第5個賽末點發出「再見愛司」,直落3拿到第二輪門票。

"Vamos!"



You said it, @carlosalcaraz.



The Spaniard defeats a gallant Richard Gasquet 7-6(5) 6-1 6-2 to advance.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/IQPIbNlOSw