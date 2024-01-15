澳網／首戰告捷 約克維奇拍下29連勝

約克維奇在澳網首輪取勝。（路透）

挑戰塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）14日邁開挑戰澳網 第11冠的第一步，面對18歲克羅埃西亞新星普里茲米奇（Dino Prizmic），球王雖失掉一盤，仍以6：2、6：7（5：7）、6：3、6：4打下勝利。

身為24座大滿貫得主，約帥面對世界排名187的普里茲米奇並不輕鬆，除第二盤打到「搶7」失守，小約第三盤在2：0領先下也曾被連破2局，歷時4小時又1分鐘才過關，寫下小約生涯在大滿貫首輪的最久一戰。

「他值得今晚的每個掌聲和每次肯定。」約克維奇場中受訪時大讚對手，「他是不可思議的選手，以他的年齡來說非常成熟，在場上把自己掌控得非常好。」

年紀剛好是對手兩倍的約帥也提到，對手第三盤兩度破發成功，第四盤局數0：4落後也沒放棄，奮力追到4：5，「他展現出很好的心理素質和韌性，真的讓我全場飛奔。」

「我有很好的起步，我真的試著去享受場上每個時刻，當然我今晚很多時刻有些掙扎，但要給他肯定，由於他不可思議的作戰策略，他所有事情都有解答。」約克維奇表示，有些時刻希望自己能打得更好、更積極，但畢竟一年沒到墨爾本，又經過一個很短的休季，身體上還在適應，「現在我有幾天休息再迎接下一戰，希望下一場我能有最佳狀態。」

約克維奇已打下澳網29連勝，下一戰將碰澳網「地主」巴比倫（Alexei Popyrin）和領到外卡出賽的波爾曼斯（Marc Polmans）之間勝家。